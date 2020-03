Billie Eilish, Mariah Carey y Alicia Keys dan un concierto online a beneficio de personas infectadas del Covid-19

Los famosos abren las puertas de su casa para ofrecer un concierto que se transmitió por Fox y las estaciones de radio de iHeartMedia

Noroeste / Redacción

Billie Eilish, Mariah Carey, Alicia Keys y Dave Grohl abrieron las puertas de sus casas en un concierto a beneficio de personas afectadas por la crisis del coronavirus.

Keys inauguró el evento de una hora del domingo, que también rindió homenaje a los profesionales de la salud, cantando el tema “Underdog,” mientras tocaba el piano de su casa.

Les agradeció a quienes “arriesgan sus vidas para mantenernos seguros".

Carey, una de las últimas que actuó, interpretó “Always Be My Baby" desde el estudio de su casa en Nueva York y le dijo al público que iba a ponerse guantes, citó vanguardia.com.

También cantó Elton John, el anfitrión del especial que se transmitió por Fox y las estaciones de radio de iHeartMedia.

El músico británico dijo que esperaba que “este espectáculo alimente y avive sus almas”.

Cantar desde casa no fue nada extraño para Eilish, quien suele actuar en vivo con su hermano y productor Finneas en el piano o la guitarra.

El domingo, él la acompañó mientras cantaba su éxito No. 1 “Bad Guy” sentada en su sofá. El concierto coincidió con el primer aniversario de su álbum debut, el ganador del Grammy “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”, que los hermanos produjeron y grabaron en su casa en Los Ángeles.

Eilish dijo a los espectadores que estaba contenta de poder darles “algo de consuelo durante este tiempo tan loco”.

Los artistas fueron filmados con teléfonos celulares, cámaras y equipos de audio en sus hogares. El concierto se transmitió en lugar de los Premios iHeartRadio de la Música, que al igual que muchos otros grandes eventos se postergó debido a la pandemia.

Entre los participantes estuvieron Tim McGraw, H.E.R. y Sam Smith, quien cantó “How Do You Sleep” a capela. Dave Grohl interpretó “My Hero” desde su estudio en Hawái, Billie Joe Armstrong de Green Day “Boulevard of Broken Dreams” con su guitarra, y Camila Cabello “My Oh My” desde Miami, con la ayuda de su novio Shawn Mendes en la guitarra.

Desde sitios separados, los cinco integrantes de Backstreet Boys cantaron su clásico “I Want It That Way". Demi Lovato, en tanto, interpretó su emotivo tema “Skyscraper” mientras tocaba piano.

Lady Gaga, Lizzo, Melissa McCarthy, Ryan Seacrest, Ken Jeong y otros tuvieron apariciones especiales en las que les agradecieron a los socorristas y les dijeron a los espectadores que practiquen medidas de seguridad como lavarse las manos y quedarse en casa.

“Veo muchas historias inspiradoras de bondad alrededor del mundo que están ayudando a calmar los nervios de la gente durante este momento aterrador. Mi corazón está con las personas que han perdido a seres amados y también con las personas que están perdiendo sus empleos”, dijo Gaga, quien pospuso el lanzamiento del 10 de abril de su álbum “Chromatica” por considerar que no era apropiado en medio de la lucha global contra el virus.

“Sólo quería saludarlos y asegurarme de que estén encontrando el tiempo para ser amables consigo mismos y hacer lo que puedan por mantener su salud mental”.

Al igual que Gaga, otros artistas han postergado lanzamientos y proyectos debido al virus, y han tenido que posponer y cancelar conciertos en vivo debido a las órdenes de distanciamiento social.

En la mayoría de la gente, el nuevo coronavirus provoca síntomas leves o moderados que desaparecen en dos a tres semanas. En algunas personas, sobre todos los adultos mayores y las que padecen trastornos de salud subyacentes, puede provocar enfermedades más graves, como neumonía, e incluso la muerte.

Quienes vieron el concierto del domingo fueron invitados a apoyar a dos organizaciones benéficas que ayudan a las víctimas y socorristas durante la pandemia: Feeding America y First Responders Children’s Foundation.