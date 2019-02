Billy Idol se presentarÃ¡ por primera vez en MÃ©xico; estarÃ¡ en el Palacio de los Deportes

MÉXICO (SinEmbargo)._ El cantante británico Billy Idol se presentará por primera vez en México el próximo 17 de octubre, en el Palacio de los Deportes.

A través de sus redes sociales, el intérprete de canciones como “Dancing with myself” y “Rebel Yell” anunció las fechas en que estará deleitando al público mexicano.

La preventa Citibanamex para su concierto en la Ciudad de México se llevará a cabo el 21 de febrero y la venta al público en general comenzará a partir del 22 del mismo mes.

Los precios van desde los 1,860 pesos hasta los 480 pesos, de acuerdo a la ubicación en el sitio sede.

First ever Billy Idol concerts in Mexico! Presales Wed, Feb 20 at 8am Pacific.

Passcode: idolmexico

Ticket links at https://t.co/5QR17KWlrY

October 17

Sports Palace

Mexico City

October 19

Showcenter

Monterrey pic.twitter.com/1mGsUl4ns3