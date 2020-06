Black Eyed Peas estrena disco con Shakira, J Balvin, Maluma y Becky G

La banda multicultural originaria de Estado Unidos, Black Eyed Peas, estrenó este viernes su disco llamado “Translation”, el cual está lleno de colaboraciones con los artistas más influyentes de momento como Shakira, Maluma, J Balvin, Ozuna, Nicky Jam, Tyga, Becky G, El Alfa, Piso 21, French Montana, Jaden Smith y J. Rey Soul.

Aunque a la banda le tomó un tiempo volver a conformarse tras la salida de la cantante Fergie en 2017, ahora ha regresado a los primeros lugares de popularidad con el disco “Translation” donde cuentan con la voz de la filipina Jessica Reynoso (J. Rey Soul) y un sin fin de colaboraciones, publicó unotv.com.

Musicalmente los Black Eyed Peas apuestan a un sonido urbano, como el reguetón y trap además de trabajar con samples de canciones clásicas del dance de los 90.

"Ritmo", la canción que hicieron junto a J Balvin, es el track que abre la nueva placa y fue lanzado como sencillo en octubre de 2019 al formar parte de la película “Bad Boys for Life”, y que rápidamente mandó a los Black Eyes Peas a los primeros lugares de popularidad.

La canción “Ritmo” acumula casi 700 millones de views en YouTube y más de 600 millones de streams globales.

Además, "Mamacita" junto Ozuna & J. Rey Soul sigue escalando posiciones en las listas de todo el mundo desde su lanzamiento, alcanzando los 100 millones de views en YouTube y 80 millones de streams.

NEW | The Black Eyed Peas shared Shakira’s post on Instagram and thanked her for being on the album! pic.twitter.com/COZP0VLx7V