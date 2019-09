MADRID (SinEmbargo)._ Kevin Feige fue muy precavido a la hora de presentar las próximas películas y series del Universo Marvel en la Comic-Con de San Diego. El estudio reveló sus próximos proyectos para la Fase 4, dejando en un halo de misterio lo que vendrá después. Muchos personajes principales quedaron fuera del calendario, pero ahora hay nuevas pistas sobre la Fase 5.

Si bien nuevos personajes como Shang-Chi o Los Eternos se presentaron como próximas apuestas para Marvel, algunas de las secuelas más esperadas como Black Panther 2 o Guardianes de la Galaxia 3 brillaron por su ausencia. Ahora, una fuente cercana a Marvel supuestamente ha filtrado nuevas fechas de estreno.

Always subject to change and still much we don't know:

Phase 5, V2

Feb 18, 2022-Black Panther 2

May 6, 2022-GotG Vol. 3

July 29, 2022-

May 3 or 10, 2024-😮