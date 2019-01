Black Panther, cinta de Marvel, hace historia al llevarse el mÃ¡ximo galardÃ³n en los premios SAG

Black Panther, cinta de Marvel, hace historia al llevarse el máximo galardón en los premios SAG

Los Premios SAG son uno de los barómetros más confiables de cara al Oscar, pero varios de los candidatos de este año al Premio de la Academia no lograron conseguir una nominación al mejor elenco, el equivalente a mejor película en los honores del Sindicato de Actores de la Pantalla

Sinembargo.MX

Nueva York (SinEmbargo).- Black Panther se llevó el máximo honor el domingo en la ceremonia de los Premios SAG del Sindicato de Actores de la Pantalla, el más importante que haya recibido hasta la fecha y uno que potencialmente impulsa sus probabilidades en los Óscar.

“Sabemos lo que es que te digan que hay una pantalla para ti, un escenario en el que actúes. … Sabemos lo que es estar abajo y no arriba. Y con eso íbamos a trabajar todos los días”, dijo Chadwick Boseman al aceptar el trofeo al mejor elenco en una película. “Sabíamos que podíamos crear un mundo que ejemplificara el mundo que queríamos ver. Sabíamos que teníamos algo para dar”.

Era el único premio al que Black Panther aspiraba aparte de elenco de dobles, que también ganó.

Glenn Close, quien tuvo un triunfo memorable en los Globos de Oro, recibió el SAG a la mejor actriz y se convirtió en la posible favorita para los Premios de la Academia. La actriz de 71 años ha sido nominada varias veces al Oscar, pero aún no lo ha ganado.

“Una de las cosas más poderosas que tenemos como seres humanos son dos ojos mirando dos ojos”, dijo Close. “El cine es la única forma de arte que nos permite el primer plano”.

Rami Malek se impuso como mejor actor por su interpretación de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, mientras que Emily Blunt fue la sorpresiva ganadora del premio a la mejor actriz de reparto por su papel en la película de terror A Quiet Place.

Malek le dedicó su premio a Mercury, al igual que hizo en los Globos de Oro. Al imponerse sobre Christian Bale (Vice) y Bradley Cooper (A Star Is Born), parece haber sellado su Óscar al mejor actor que muchos anticipan para él.

“Obtengo algo de su poder en cuanto a progresar y vivir tu mejor vida, ser exactamente quien quieres ser y lograr lo que tanto deseas”, dijo Malek en referencia al difunto vocalista de Queen.

La victoria de Blunt fue una sorpresa, particularmente, para ella. Blunt, también nominada por el gremio por su papel protagónico en la película musical Mary Poppins Returns, no fue postulada a ningún Óscar el pasado martes.

“Chicos, esto realmente me ha despeinado mi pelo alisado”, dijo Blunt, quien elogió a su esposo y director de A Quiet Place John Krasinski como un “cineasta impresionante”. “Gracias por darme el papel. Hubieras estado en tremendo lío de no haberlo hecho”.

El premio al mejor actor de reparto en una película fue más predecible. Mahershala Ali, galardonado hace dos años por Moonlight, ganó por su trabajo en la cinta de Peter Farrelly Green Book. Le agradeció al coprotagonista del filme, Viggo Mortensen, y a Farrelly.

La serie de Amazon The Marvelous Mrs. Maisel se llevó los primeros tres premios de la noche el domingo en el Shrine Auditorium de Los Ángeles. Obtuvo mejor elenco de una serie de comedia, mejor actriz en una serie de comedia para Rachel Brosnahan, y mejor actor en una serie de comedia para Tony Shalhoub, cuya victoria fue sorpresiva en una categoría que incluía a Bill Hader (Barry) y Michael Douglas (The Kominsky Method).

“No podemos agradecerles suficiente”, dijo Shalhoub, hablando en nombre del elenco. “Quédense con nosotros”.

Tom Hanks presentó el premio a la trayectoria para Alan Alda, quien en julio reveló que padece del mal de Parkinson desde hace más tres años. El actor de 83 años recibió una ovación al subir al escenario mientras la orquesta tocaba la música de su serie M.A.S.H. Dijo que el premio le llegaba en un momento de reflexión.

“Ahora más que nunca veo cuán orgulloso estoy de ser parte de nuestra hermandad de actores”, dijo Alda. “Quizás nunca había sido tan urgente ver el mundo a través de los ojos de otra persona. Cuando una cultura está tan pronunciadamente dividida, los actores pueden ayudar, al menos un poco, simplemente haciendo lo que hacemos. Y lo lindo es que es divertido hacerlo. Así que mi deseo para todos nosotros es: sigamos siendo alegres”.

Por segunda vez This Is Us obtuvo el premio al mejor elenco de una serie de drama. Entre otros ganadores de la TV estuvieron Sandra Oh por Killing Eve, Darren Criss por The Assassination of Gianni Versace, Jason Bateman por Ozark y Patricia Arquette por Escape at Dannemora. Arquette le agradeció al fiscal especial Robert Mueller “y a todos los que trabajan para asegurar la soberanía de los Estados Unidos de América”.

Los Premios SAG tuvieron algo que los Óscar no tienen: un anfitrión. Megan Mullally fue la maestra de ceremonias de la gala, que se transmitió en vivo por las cadenas TNT y TBS.

Entre los asistentes se encontraba Geoffrey Owens, el actor de The Cosby Show que causó controversia cuando fue fotografiado trabajando en una tienda Trader Joe’s de Nueva Jersey. Fue uno de los artistas que dieron inicio a la velada de los Premios SAG con el clásico testimonio “Soy un actor”. Reunidos como presentadores estuvieron los astros de Fatal Attraction (Atracción fatal) Michael Douglas y Glenn Close. Ricky Martin y Antonio Banderas, este último nominado por su trabajo en la serie limitada Genius: Picasso, también presentaron galardones.

Las dos principales candidatas al Óscar, Roma y The Favourite, no figuran en la categoría, que también incluye a Crazy Rich Asians, Bohemian Rhapsody y A Star Is Born, todas éstas con cuatro nominaciones. The Favourite sí le mereció candidaturas a sus tres actrices principales — Olivia Colman, Emma Stone y Rachel Weisz — pero Roma fue completamente obviada. Ambas películas recibieron 10 postulaciones al Oscar el martes.

La ganadora del Premio de la Academia a la mejor película ha sido nominada antes al SAG al mejor elenco siempre, excepto por dos ocasiones: en 1996, cuando Braveheart ganó mejor película, y el año pasado, cuando The Shape of Water de Guillermo del Toro superó la omisión del sindicato de actores y se impuso en los Óscar como mejor película. El gremio de actores le dio su máximo honor a Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

Los actores representan el porcentaje más grande de miembros de la academia, por lo que sus preferencias pueden tener un impacto especialmente importante en la contienda por el Óscar. En la última década la cinta ganadora del SAG al mejor elenco ha terminado alzándose con el Premio de la Academia a la mejor película la mitad de las veces.

Lista completa de ganadores de los Premios SAG

CINE

- Elenco: ”Pantera Negra “.

- Actor: Rami Malek, “Bohemian Rhapsody”.

- Actriz: Glenn Close, “La Esposa”.

- Actor de reparto: Mahershala Ali, “Libro Verde”.

- Actriz de reparto: Emily Blunt, “Un lugar tranquilo”.

TELEVISIÓN

- Elenco en una serie de drama: ” This Is Us “.

- Elenco en una serie de comedia: ” La maravillosa señora Maisel “.

- Actor en una serie de drama: Jason Bateman, “Ozark”.

- Actriz en una serie de drama: Sandra Oh, “Killing Eve”.

- Actor en una serie de comedia: Tony Shalhoub, “La maravillosa señora Maisel”.

- Actriz en una serie de comedia: Rachel Brosnahan, “La maravillosa señora Maisel”.

- Actor en una serie limitada o película hecha para TV: Darren Criss, “El asesinato de Gianni Versace: American Crime Story”.

- Actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Patricia Arquette, “Escape From Dannemora”.

- Premio a la Trayectoria: Alan Alda.