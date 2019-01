Blake Griffin es el verdugo de su ex equipo: 44 puntos

Si alguien hace un año hubiera dicho que este día Blake Griffin enfrentaría por primera vez a Los Ángeles Clippers jugando con los Detroit Pistons, pocos le creerían. Pero así sucedió.

Esta tarde volvió al Staples Center y enfrentó a su ex anotando 44 puntos, bajando ocho rebotes, dando cinco asistencias y bloqueando a sus ex compañeros en tres ocasiones para darle la victoria a su actual equipo 109-104.

Face your former team. Drop 44 points. @blakegriffin23 is our Player of the Game presented by @Jeep.

By the way,