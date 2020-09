Bloquean con vallas metálicas estacionamientos de Olas Altas; que se tapaban las rampas para personas con discapacidad

Se está haciendo que se respeten los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad: Tránsito

Belizario Reyes

En Olas Altas, las autoridades locales instalaron desde el fin de semana vallas metálicas para evitar que vehículos se estacionen en la zona, lo que ha generado inconformidad entre dueños de restaurantes y clientes.

Según se les informó, la medida responde para evitar el bloqueo de las rampas para personas con discapacidad.

Ante ello, el subdirector de la Policía de Tránsito Municipal, Francisco Guerra González, dijo desconocer la instalación de vallas en esa parte del paseo costero.

Manifestó que se está trabajando para que se respeten los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad en avenidas como Rafael Buelna y Camarón Sábalo.

El gerente de la sucursal de Rico's Café Olas Altas, Luis Ángel Miranda, manifestó que el sábado anterior como a las 21:00 horas llegaron elementos de la Policía Turística y comenzaron a colocar dichas vallas metálicas y en uno de esos espacios una camioneta que utiliza para reparto estaba estacionada donde siempre la dejan para accionar rápido y llevar los pedidos.

También se encontraban en ese espacio una motocicleta de uno de sus compañeros y la suya, además de otras motocicletas de turistas y de gente que vive cerca de esta zona o que acudió a pasear a esa parte del malecón.

"Al momento que vemos que los policías ponen las vallas pues yo me acerco a ver qué es lo que sucede, ellos me dicen que es una área restringida, que estamos mal estacionados porque estamos obstruyendo la rampa de acceso a personas discapacitadas", añadió Luis Ángel Miranda.

"A lo cual yo le comento al oficial que no es un cajón especial asignado a ellos debido a que no tiene ningún señalamiento al respecto, entonces me permitieron quitar las motos y también la camioneta, pero a la gente que no pudo quitar sus vehículos porque no estaban presentes les pusieron un acta de Tránsito con la multa que decía que era obstrucción de la rampa de acceso".

Dijo que se le hizo muy arbitrario que a dichas personas se les pusiera una multa porque nunca lo habían hecho.

"Esa rampa es nada más para subir al malecón, no hay un cajón especial para discapacitados, aparte no hay ningún señalamiento que lo diga, como le dije al oficial: la pared tiene manchas de restos blancos porque así estaba pintada de blanco", añadió en entrevista.

"Entonces para mí como alguien que conoce de cosas de tránsito, de vialidad, es un lugar donde sí me puedo estacionar, si tuviera ya si el cajón pintado de azul, como le dije al oficial, está bien, píntenlo de azul y ya no me puedo estacionar ahí, o también (coloquen) un señalamiento que diga estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad".

Luis Ángel Miranda enfatizó que si realmente llega una persona que sí tiene una discapacidad no podrá quitar las vallas metálicas para poder estacionar su vehículo, por lo que es ilógico que dichas vallas sigan ahí.

Dijo que con el cierre de dichos espacios se reducen los lugares de estacionamiento que de por sí son pocos los que hay en el Paseo Olas Altas, por lo que ahora los vehículos de distribuidores, clientes y personal tienen que estacionarlos a unas dos cuadras, en las calles del Centro de la ciudad.

En uno de esos espacios se podía estacionar hasta dos vehículos en diagonal o uno paralelo a la banqueta, además de las motocicletas que cabían, por lo que deben permitir nuevamente estacionar unidades de distribuidores, clientes y personal, pidió.

Personal de establecimientos dijo que con el cierre de esos espacios y como ahora no se permite estacionar sus vehículos en la calle Constitución, a un costado del edificio del Poder Judicial Federal, ahora tienen que hacerlo más retirado de sus centros de labores.

Otros más dijeron que dicho cierre no les afecta, pues son espacios destinados para personas con alguna discapacidad y deben seguir siendo para ellos.

Las rampas para personas con capacidades diferentes están pintadas de azul y al menos en dos de los tres espacios cerrados con vallas hay señalamientos que indican que está prohibido estacionarse.

Además dijo que la Ley de Movilidad Sustentable en Sinaloa establece que se disponga de dichos espacios y se respeten para uso exclusivo de personas con capacidades diferentes.