Bloquean Productores agrícolas carretera en El Carrizo, exigen reparación de red hidroagrícola

El bloqueo se realizó por cuatro horas en tres lapsos, y se llevó a cabo de forma pacífica.

Carlos Bojórquez

AHOME._ Productores agrícolas del Valle del Carrizo y los módulos de riego del Distrito 076 bloquearon la carretera Internacional México 15 este miércoles, en demanda de que se repare la red hidroagrícola, que quedó destruida tras el paso de la depresión tropical 19-E.

Un representante de la Secretaría de Agricultura, del Gobierno del Estado, acudió a El Carrizo para ofrecer 375 mil pesos en vales de gasolina a cada módulo, para que con su propia maquinaria vayan trabajando en las reparaciones. Y aunque agradecieron el apoyo, señalaron que esa no es la solución.

Juan Enrique Labastida Ochoa, presidente de la Red Mayor del Valle del Carrizo, apuntó que con esos recursos cada módulo tendrá alrededor de 18 mil litros de diésel, y eso les alcanzará para trabajar alrededor de dos semanas.

"Nos van a ayudar a reparar parte de lo que tenemos dañado, pero eso se los pedimos desde el primer día, y no les pedíamos que nos lo regalaran, sino que nos dieran un crédito y lo pagara la aseguradora, y hasta ahorita nos lo vienen a dar. Si nos lo hubieran dado desde el principio, ya hubiéramos arreglado buena parte de la conducción del agua", expuso.

Ha pasado más de un mes desde las inundaciones provocadas por la depresión tropical 19-E. El 11 de octubre, autoridades de Conagua se comprometieron a rehabilitar en un plazo de 20 días la red hidroagrícola del Valle del Carrizo, para garantizar la viabilidad del ciclo otoño-invierno.

Labastida Ochoa reveló que los trabajos de reconstrucción están trabados porque la aseguradora quiere subcontratar empresas locales y pagarles sólo el 60 por ciento del monto asignado para las obras, y reporta a la Comisión Nacional del Agua que los trabajos se están llevando a cabo en tiempo y forma.

"Y eso es más falso que un billete de tres pesos, porque ni están trabajando ni hay avances ni se les ve intensión de tenerlos. Las autoridades de México se defienden con que tienen esa información, pero insisto, no es verdadera, y no mandan a alguien a que venga y revise", criticó.

Asimismo, lamentó que no haya voluntad política ni interés por parte del Gobierno Federal para resolver la problemática en el valle.

"No sabemos si esto es un castigo al Valle del Carrizo por haber votado a favor de Morena y no del PRI, y se lo están cobrando", externó.

Mario Martinez Montiel, tesorero del Módulo 03, indicó que hasta el momento se han cuantificado daños en todo el Distrito 076 por 600 millones de pesos.

Aunque consideró que la aseguradora podría estar engañando a la Conagua, responsabilizó a su director general, Roberto Ramírez de la Parra, en caso de que brote en El Carrizo una crisis social debido a la falta de trabajo en el campo, principal actividad económica en la región.

Al no haber tenido respuesta por parte de las autoridades federales, los productores agrícolas y módulos de riego anunciaron que mañana liberarán la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán.

PROMOVERÁN AMPARO CONTRA CONAGUA

Juan Enrique Labastida Ochoa reveló que los módulos de riego del distrito 076 promoverán un amparo la próxima semana para obligar a Conagua a que realice las obras requeridas de reconstrucción de la red hidroagrícola.

"Qué quiere que hagamos, ni modo que me quede aquí sentado hasta ver que Dios baje el dedo, nos están obligando a tomar decisiones que en primer lugar no nos gusta tomar y en segundo lugar no quisiéramos tomar", dijo.