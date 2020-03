Bob Dylan lanza nueva canciÃ³n despuÃ©s de ocho aÃ±os y dura casi 20 minutos

El mítico músico, compositor, cantante, poeta, y Premio Nobel de Literatura en 2016, Bob Dylan (Minnesota, Estados Unidos, 1941), estrenó la nueva canción "Murder Most Foul" ("Asesinato más asqueroso") después de ocho años de silencio sin hacer ningún lanzamiento musical.

Se trata de un sencillo inusual, de una duración de casi 17 minutos, cuya letra comienza en torno al homicidio del ex presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy (1917-1963), asesinado en un tiroteo perpetrado por Lee Harvey Oswald en la ciudad de Dallas, Texas.

Greetings to my fans and followers with gratitude for all your support and loyalty across the years.

This is an unreleased song we recorded a while back that you might find interesting.

Stay safe, stay observant and may God be with you.

Bob Dylanhttps://t.co/uJnE4X64Bb