Bob Esponja: Al rescate, la tercera cinta de los personajes de Fondo de Bikini, ya está en Netflix

El filme se suma a la larga lista de cintas que optaron por estrenarse en plataformas de streaming como Mulán y Soul, después de que los cines cerraran por la rápida propagación del SARS-CoV-2

Sinembargo.MX

MÉXICO._ Después de meses de espera y de cancelar su estreno en salas de cine por la pandemia de la Covid-19, el día por fin ha llegado: ¡Bob Esponja: Al rescate ha aterrizado al catálogo de Netflix!

La cinta animada dirigida por Tim Hill en un principio narra cómo fue que el Sr. Pantalones Cuadrados conoció a Gary, su caracol, cuando él apenas era un niño. La trama principal está centrada en la búsqueda que inicia Bob Esponja y compañía después de que la pequeña mascota desaparece.

Desde que se estrenó el primer tráiler, en noviembre del 2019, del largometraje hecho en CGI, una de las cosas que más llamó la atención fue la aparición del actor Keanu Reeves como una planta rodadora mejor conocida como estepicursor.

De acuerdo a la sinopsis oficial, “después de que Gary caracol, la amada mascota de Bob Esponja, es secuestrado, él y Patricio se embarcan en una heroica aventura hacia La Ciudad Perdida de Atlantic City para regresar a Gary a su hogar. Mientras navegan por los encantos y peligros de esta graciosa y arriesgada misión de rescate, Bob Esponja y sus amigos probarán que no hay nada más fuerte que el poder de la amistad”.

Bob Esponja: Al rescate es la tercera película sobre los personajes de Fondo de Bikini.