Bob McNair, dueÃ±o de los Houston Texas, fallece a los 81 aÃ±os

Bob McNair, quien hizo su fortuna en plantas de energía y se convirtió en uno de los dueños más poderosos de la NFL luego de llevar el futbol americano a Houston, murió el viernes a la edad de 81 años, anunció el equipo.

McNair había combatido múltiples tipos de cáncer en los últimos años.

Cuando McNair pagó 700 millones de dólares por una franquicia de expansión en 1999 para reemplazar a los Oilers, quienes se mudaron a Tennessee en 1997 y eventualmente se convirtieron en Titans, explotó el precio de referencia para las franquicias deportivas estadounidenses.

Apenas seis años antes, los equipos de expansión fueron adjudicados a Jacksonville y Carolina por 140 millones de dólares cada uno. McNair podría fácilmente pagar el costo. Sin embargo, no siempre fue así.

"Perdimos a un hombre increíble hoy. Bob McNair tuvo un impacto positivo en las vidas de tantas personas. Él fue la razón de que el futbol profesional regresara a Houston", publicó Texans en sus redes sociales.

