Bobby Cox mejora tras sufrir embolia, segÃºn fuente

BEISBOL

Bobby Cox mejora tras sufrir embolia, según fuente

El legendario ex mánager de los Bravos de Atlanta ya puede moverse

Noroeste / Redacción

ATLANTA._ El ex mánager Bobby Cox, de los Bravos de Atlanta, ha reanudado el caminar y recuperado la sensación en su lado derecho luego que sufrió una embolia a principios de este mes, indicaron el viernes personas familiarizadas con la situación.

Cox, de 77 años, aún no ha recuperado el habla desde que fuera hospitalizado el 3 de abril, de acuerdo con personas que hablaron con The Associated Press a condición de mantener el anonimato porque ni Cox ni los Bravos han revelado detalles de su condición públicamente.

Brian Snitker, actual manager de los Bravos y quien planea visitar el domingo a Cox, dijo que el exmanager miembro del Salón de la Fama “está trabajando muy duro en su rehabilitación”.

Cox, quien ocupa el cuarto lugar en el ranking con 2.504 victorias en 29 años como manager, llevó a los Bravos a ganar la Serie Mundial de 1995 --único campeonato de los Bravos desde que la franquicia se mudó a Atlanta en 1966-- y 14 títulos divisionales consecutivos de 1991 a 2005.