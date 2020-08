Boicot en NBA; se posponen los 3 partidos de playoffs de hoy

LAKE BUENA VISTA._ Los tres partidos de playoffs de la NBA previstos para el miércoles se han pospuesto, luego que los jugadores de la liga optaron por un boicot, en lo que constituye su pronunciamiento más firme contra la injusticia racial.

Quedaron pospuestos los encuentros entre Milwaukee y Orlando, Houston y Oklahoma City así como los Lakers de Los Ángeles y Portland.

La NBA informó que los tres partidos serán reprogramados, pero no aclaró para cuándo.

Una vertiginosa sucesión de decisiones comenzó cuando los Bucks no salieron a la cancha para su partido de playoffs ante el Magic. Milwaukee se ubica en Wisconsin, el estado conmocionado en días recientes luego que agentes policiales hirieron gravemente a tiros a Jacob Blake, un ciudadano de raza negra.

Los Bucks y el Magic iban a medirse en el quinto partido de la serie de primera ronda de la postemporada, previsto a dar comienzo a las 4 de la tarde. Milwaukee precisaba de una victoria para avanzar a la segunda ronda.

La posibilidad de boicotear los partidos se había tanteado por parte de los jugadores en la burbuja tras la muerte de Jacob Blake, el hombre de raza negra que fue baleado por la policía en Kenosha, Wisconsin. Se habían previsto más consultas el miércoles, pero los Bucks decidieron tomar la iniciativa.

“Algunas cosas son más importantes que el basquetbol”, tuiteó Alex Lasry, vicepresidente de los Bucks. “La postura adoptada hoy por los jugadores y (por la organización) muestra que estamos hartos. Basta ya. Necesita haber un cambio. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros chicos, los apoyamos al ciento por ciento y estamos listos para ayudarlos y para generar un cambio verdadero”.

