BoJack Horseman: sexta temporada serÃ¡ la Ãºltima y estarÃ¡ dividida en dos partes

BoJack Horseman: sexta temporada será la última y estará dividida en dos partes

La primera parte de la última temporada de la exitosa serie animada de Netflix se estrenará el 25 de octubre, mientras que la última estará disponible el 31 de enero de 2020

Noroeste / Redacción

Es oficial. La sexta temporada de BoJack Horseman será la última, así se anunció en las redes sociales de la exitosa serie animada de Netflix.

Por intermedio de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, se hizo público el tráiler oficial de lo que significará el final de la historia del irreverente caballo actor de Hollywood, difundió peru21.com.

Asimismo, las redes sociales de la serie, distinguidas con la personalidad del protagonista, dejaron un emotivo mensaje anunciando la noticia.

“Si me hubieras preguntado hace seis años, cómo pensé que sería recordado, probablemente hubiera dicho ese caballo de Horsin Around, pero aquí estamos en la sexta temporada. La temporada final será un camino polvoriento por recorrer. No hagas planes para el 25 de octubre o el 31 de enero porque me estarás mirando y sintiendo a la vez”, escribió BoJack.

De esta forma, Netflix confirma que la última temporada estará divida en dos partes: la primera se estrenará en octubre próximo y la segunda en enero del próximo año.

¿QUÉ PASARÁ CON BOJACK?

En el último episodio de la quinta temporada, BoJack decide internarse en un centro de rehabilitación por su adicción a las pastillas, dejando a todos los fanáticos con ganas de más.

Además, la trama continuará los aciertos e infortunios de Todd, Princess Carolyn, Mr. Peanutbutter y Diane.