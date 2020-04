Boleros de CuliacÃ¡n piden alimento a cambio de sus servicios

Boleros de Culiacán piden alimento a cambio de sus servicios

De los casi 20 boleros que hay en el primer cuadro de la ciudad, sólo cuatro siguen trabajando, y solicitan el apoyo del público para poder llevar alimento a sus casas

Leopoldo Medina

CULIACÁN._ Ante la mala situación económica que se está viviendo derivada de la emergencia sanitaria por el Covid-19, los boleros de Culiacán piden que los ayuden con alimento a cambio de una boleada.

Tomás Rodríguez, líder de los boleros de Culiacán y con más de 45 años dedicándose a este oficio, compartió que, de los 16 boleros que actualmente laboran, sólo cuatro siguen trabajando en la Plazuela Obregón, a un costado de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario.

“Nos ha ido muy mal, nunca me había tocado vivir algo así, recuerdo haber leído que en 1918 se vivió una epidemia muy fuerte. Estoy seguro que el gobierno nos va a ayudar para pagar los impuestos, en eso nos ayudarían mucho. Hay gente que nos da una despensa, pero pues todo se acaba y no sale dinero, la situación está muy difícil”, señaló Rodríguez.

Como líder de los boleros, Rodríguez ha buscado siempre la manera de poder ayudarles hasta donde se pueda, y en estos momentos mucho más, necesitando el apoyo no solo del gobierno, sino de la ciudadanía, cambiando una boleada por alimento o donación económica que les permita pagar los recibos de agua y luz.

“Ahorita se nos puede ayudar con despensas para los que estamos trabajando, y pedirle a las autoridades municipales para que nos cobren menos en el impuesto de derecho a piso durante las fechas de abril a junio, que se nos haga un descuento en la cuota, porque no está entrando dinero”.

Tomás Rodríguez, líder de los boleros, pide al Ayuntamiento se les haga descuento en las cuotas de piso y se les apoye con despensas.

Rodríguez manifestó estar enterado de que el Ayuntamiento de Culiacán dará un 90 por ciento de descuento por cuota de piso para artesanos y locatarios del Centro, descuento al que esperan como boleros también ser beneficiados.

“Trabajo de bolero, pero hoy no ha caído nada. Una ayuda por favor, gracias”, dice el letrero que esta mañana porta Jorge Armando Molina, quien desde hace 38 años se dedica al oficio de la boleada.

El bolero calificó como terrible la situación que están viviendo a raíz de la pandemia; la gente que habitualmente atendía dejó de ir, pegándoles esta situación en sus bolsillos, volviéndose más difícil poder llevar dinero a su casa para su esposa e hijos.

“Nosotros seguimos trabajando, obedecemos lo que se nos pide de usar cubrebocas; aquí no tenemos coronavirus, estamos sanos todos, y los poquitos que vienen, lo hacen con sus cubrebocas, y la verdad necesitamos una ayuda, ya sea económica o con alimentos”, señaló Molina.

El bolero compartió que los demás compañeros boleros, decidieron ya no venir a trabajar porque no ganan dinero, optando por realizar otras cosas, o buscarse otro trabajo mientras esto se termina.

“Yo no tengo estudios, y desde los 11 años me he dedicado a esto, quisiera trabajar en otra cosa, pero estoy herniado, no puedo hacer trabajos pesados, por eso soy bolero. El gobierno no nos ha dado nada, no se arrima para nada esa gente, y es una tristeza, porque ni siquiera estoy sacando para pagar los impuestos del Ayuntamiento, y espero no nos cobren porque no tenemos para pagar”, señaló Molina.

El bolero resaltó que han sido días críticos para ellos, pues de 15 hasta 20 boleadas que hacían antes al día, hoy solo realiza una o dos, a veces hasta cinco en el día, pero aún así, es poco, y no sale para pagar los recibos de luz y agua, y menos para comprar algo de comida.

“Lo que cae lo usamos para dar algún abono, y comprar lo que se pueda de comida, por eso estamos solicitando apoyo, estoy cambiando boleadas por alimento, o apoyo económico, porque la verdad necesitamos mucho el apoyo de la gente, aquí estamos desde las 7 de la mañana y hasta las 7 -de la tarde-”.

Molina invita al público a que apoye a los boleros, ya que son un gremio desprotegido, y que hoy necesita de su ayuda para poder comer y cubrir otras necesidades.