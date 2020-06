Bombero despedido en CuliacÃ¡n acepta liquidaciÃ³n, pero mantendrÃ¡ lucha legal por reinstalaciÃ³n

Bombero despedido en Culiacán acepta liquidación, pero mantendrá lucha legal por reinstalación

José Abraham Sanz

Finalmente, Rey David Manzo tomó la decisión de renunciar luego de que fue presionado con retenerle su salario en el Cuerpo de Bomberos de Culiacán, después de haber sido dado de baja por diferencias con el patronato.

Sin embargo, el cabo y jefe de guardia confirmó que mantendrá una disputa legal para buscar su restitución.

Manzo se presentó el viernes ante algunos medios de comunicación para aclarar que los señalamientos que se hicieron desde el patronato, como que sus comportamiento violento, con indisciplina y amenazas en una reunión, les orilló a removerlo.

“Desmentí las amenazas, en ningún momento hubo amenazas contra el patronato, eso es mentira; tampoco les ofendí, como dicen, al contrario nosotros fuimos los ofendidos, porque por parte del patronato nos dijeron grilleros”, dijo.

“Mencionan que yo fui quien sel levantó y pateó una silla, y me fui a los golpes con un compañero y eso es mentira”.

Manzo hizo público hace unos días que el encabezar un movimiento hacia dentro del Heroico Cuerpo de Bomberos de Culiacán, con el que buscaban una mejora salarial, fue motivo para que lo removieran.

Apenas unas horas después de que se hiciera pública la situación, el presidente del patronato, José María Espinoza de los Montero, señaló a un medio local que Manzo había incurrido en ofensas y un comportamiento agresivo en una reunión.

El bombero explicó que no fue él quien pateó una silla, como lo acusaron, y uno de sus ex compañeros, a quien identificó de pertenecer a una corriente contraria a la que él pertenece en el cuerpo, fue quien provocó una pelea.

Recalcó que hay muchos testigos, como el director del Bomberos, el propio presidente del Patronato, la encargada de Recursos Humanos y el Comandante.

En un principio, a Manzo le ofrecieron una parte de la que él sabía que no le correspondían por sus 14 años de labor dentro del cuerpo, sin embargo tuve que aceptar firmar la renuncia para acceder al salario de esta última quincena laborada.

“El abogado me dijo que firmara, porque me estaban obligando, no me querían dar ni siquiera los días trabajados de la quincena si no firmaba el finiquito”, explicó.

-- ¿Pero sí mantendrán una demanda por la reinstalación?

"Sí, estamos esperando que abran nada más, creo que el lunes abre y vamos a ir a la junta (de Conciliación y Arbitraje) y vamos a actuar legalmente".