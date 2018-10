Bomberos atiende hasta 16 servicios de abejas al día

Juan Martínez, comandante de Bomberos Mazatlan, dijo que cada estación recibe entre 4 y 5 reportes de estos insectos diariamente

Verenice Peraza

MAZATLÁN._ Un promedio de 16 servicios por abejas atiende al día el Cuerpo Voluntario de Bomberos de Mazatlán.

Juan Martínez Ortiz, comandante del organismo, expresó que cada una de las estaciones, mismas que suman cuatro, reciben entre 4 y 5 reportes en este sentido.

Indicó que aunque todos los reportes se reciben, se le está dando prioridad a los que verdaderamente representan un peligro.

Estos lugares son los más concurridos, por ejemplo escuelas, parques y plazas, precisó.

“Lo que pasa es que ya no se está matando a las abejas con jabón, sino que se está recurriendo a un apicultor que salva a las abejas, pues estamos protegiéndolas”, detalló.

El comandante destacó que luego del ataque de abeja en el faro, donde resultaron afectadas varias personas, se han tenido dos más.

Por eso le estamos pidiendo a la gente que no ataque a las abejas, si no las atacan, ellas tampoco lo harán, recalcó.

“Llega un panal de abejas y si no las molestas no hay peligro, si la gente es alérgica si es peligroso, la recomendación es no molestarlas, llamar a bomberos y checamos cómo actuar para proteger a la sociedad y a las abejas”, añadió.