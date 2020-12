Bomberos de Escuinapa llama a donar juguetes para niños vulnerables

Han tenido respuesta de los comercios quienes han acudido a donar a la base de Bomberos, pero aún se requieren más

Carolina Tiznado

24/12/2020 | 10:34 AM

ESCUINAPA._ A donar un juguete que permita que los niños de zonas vulnerables disfruten de la Navidad, invitaron Bomberos de Escuinapa, quienes tienen la campaña ‘Bombetón’.

“A través de la campaña del Bombetón queremos llevar sonrisas a lugares marginados, donde hay niños que no disfrutarán la Navidad”, dijo Jorge Alberto García Morales.

Manifestó que hace unos días iniciaron con la campaña, llamando principalmente a amigos y familiares a acercarse a las instalaciones de Bomberos donde tienen el centro de acopio.

Pero decidieron hacer extensiva la invitación a la población, pues en los recorridos que han hecho se han dado cuenta que son muchos niños los que no disfrutarán de un regalo en Navidad.

Afortunadamente, han tenido respuesta de los comercios quienes han acudido a donar a la base de Bomberos, pero aún se requieren más, manifestó el comandante.

Informó que lo que solicitan son juguetes que no requieran pilas, ni sean eléctricos, dado que de no ser así representarían un costo para las familias a las que se les done.

Quienes deseen sumarse a esta labor, pueden llevar el juguete a la Base de Bomberos ubicado en Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, a un costado de la Base de Protección Civil.

Los juguetes serán entregados este viernes en las zonas más vulnerables, donde acudirán Bomberos y Bomberos Voluntarios, quienes a través de sus vehículos mostrarán además la labor que realizan en beneficio de la población.