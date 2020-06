Bomberos de Escuinapa pararía labores 15 días, si un elemento se enferma de Covid-19

No hay recursos para hacer frente a la pandemia si afecta a alguno de los socorristas, dice presidente del patronato

Carolina Tiznado

ESCUINAPA._ Bomberos de Escuinapa podría tomarse un receso de hasta 15 días, ya que no hay recursos económicos para hacer frente si se enferma algún elemento, manifestó el presidente del patronato de Bomberos, Andrés Rodríguez Hernández.

“Estamos analizando parar diez o quince días, no tenemos recursos para hacer frente si algún muchacho se enferma, no tenemos apoyo, hemos buscado al doctor (Alcalde Emmett Soto Grave), pero no nos ha recibido”, dijo.

Manifestó que la decisión se da, debido a que tres elementos de la corporación tenían sospecha de covid-19, lo cual se descartó después de realizarles una tomografía.

El costo de este estudio lo tuvo que asumir, pues los elementos no tienen acceso a seguridad médica, ni atención médica por parte del municipio a quien sirven en emergencias.

Por lo que al estar en el pico de la contingencia por covid-19, considera que lo mejor es parar, no atender los llamados de incendios simples como maleza, pues no pueden estar arriesgándose.

“Estamos solos como siempre, no hay un apoyo ni en lo médico, la tomografía tuve que pagarla de mi bolsa, afortunadamente no se trata de covid-19 pero no podemos estar arriesgándonos” dijo.

Los elementos andan sin protección atendiendo las emergencias, pues no cuentan con equipo para eso, lo que aumenta el riesgo de enfermarse o enfermar a sus familias.

Al Alcalde Emmett Soto Grave se le ha intentado localizar, indicó, pero ha sido imposible ese acercamiento, al parecer debido a los compromisos que tiene como autoridad.

Y mientras no haya algo que determine la seguridad de los elementos, lo mejor será no trabajar, parar y atender solo lo que sea en realidad de extrema urgencia.