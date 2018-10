EXPOSICIÓN

Bordan por la salud de la mujer

Este viernes se inaugura la exposición Bordamos por la salud de nuestros senos, en el Hospital Civil de Culiacán, a las 11:00 horas

Nelly Sánchez

12/10/2018 | 12:10 AM

Al bordar, cuenta Angelina Zamudio, se le olvidan los problemas y las prisas. Sus manos ocupadas ponen su mente en un estado de tranquilidad, y a partir del bordado que ella y un grupo de amigas se unieron para crear conciencia sobre la salud de la mujer.

Y este viernes, a las 11:00 horas, en el Hospital Civil de Culiacán, inaugurarán la exposición Bordamos por la salud de nuestros senos.

En ella más de 30 bordadoras, desde niñas de primaria, dos jóvenes de universidad, profesionistas y amas de casa reflexionan en torno el cáncer de mama, sobre la importancia del autocuidado.

"Esta es una jornada de bordado, que trabajo desde 2014 cuando fue en apoyo a Elina Chauvet, durante su campaña de bordado confianza, que hizo por los feminicidios de Italia. A partir de ahí he seguido bordando, acompañada de amigas, como Sandra Robles, Martha Romero".

Y este año fue un bordado libre con causa, para reflexionar y trabajar emociones, esta vez sobre la concientización sobre el cáncer de mama, en la que se crearon casi 70 bordados, algunos que se exhibirán hoy en el Hospital Civil y otros en el Ayuntamiento de Navolato.

"Bordar te da una sensación de bienestar, es algo que no he encontrado con otra actividad. Muchas señoras me han dicho que se acuerdan de su mamá, de su abuela, que es una catarsis, para la mayoría es relajante, inspirador, una realización muy bonita", dice.

"Es tan bonito que no quieres dejar de bordar y no se trata de que bordes bonito o feo, sino que te atrevas a agarrar el hilo y la aguja... ojalá se sumen hombres".

Zamudio aclaró que sus reuniones no son clases de bordado, sino que practican esa disciplina como una expresión para trabajar emociones, reflexionar, unirse como mujeres y crecer juntas.

"Y esto lo hago con mis lectoras de Corazón de Mujer".

EN NAVOLATO

El miércoles 17 de este mes, a las 17:00 horas, se inaugurará una segunda exposición en el Ayuntamiento de Navolato.

GUÍA DE FOTO: BORDAN POR LA SALUD

Fotos: Cortesía/Angelina Zamudio

Más de 30 bordadoras, desde niñas, jóvenes, profesionistas y amas de casa, participan en la exposición.