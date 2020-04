Boris Johnson, Primer Ministro britÃ¡nico, en terapia intensiva por Covid-19

Alexander Boris de Pfeffel Johnson, de 55 años de edad, líder del Partido Conservador y desde el 24 de julio de 2019, primer ministro del Reino Unido, entró a terapia intensiva este lunes 6 de abril, por complicaciones relacionadas con el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid*-19).

"En el transcurso de esta tarde, la condición del Primer Ministro ha empeorado y, por consejo de su equipo médico, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos del hospital", informó la oficina del Premier británico.

Según informó el diario The Guardian, Johnson se encuentra consciente, y habría entrado en terapia intensiva, como medida de precaución por si necesita ser conectado a un ventilador.

Horas antes, el ministro de Vivienda, Robert Jenrick, afirmó que Johnson se hacía cargo del Gobierno, a pesar de pasar la noche en el hospital.

El primer ministro británico fue llevado ayer domingo 5 de abril, a un hospital de Londres con síntomas persistentes, como fiebre, para una serie de pruebas de rutina.Johnson, de 55 años de edad, fue hospitalizado 10 días después de ser declarado como positivo con el coronavirus, aunque las autoridades locales aseguraron que dicho procedimiento sólo era una precaución para evitar complicaciones.

Según informó la BBC, el Primer Ministro fue ingresado tras el consejo de su médico personal, ya que le pareció que era lo mejor después de que el mandatario británico mantuviera "temperatura alta", entre otros síntomas de la enfermedad, con poca mejora hasta el momento.

El Canciller, Dominic Raab, presidirá la reunión respecto a la pandemia del coronavirus de este lunes en su lugar, dijo Jenrick.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.

I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.

Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri