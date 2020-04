Borja y GimÃ©nez sufren bullying de sus propios compaÃ±eros tras jugar en eLiga MX

Borja y Giménez sufren bullying de sus propios compañeros tras jugar en eLiga MX

Hasta el momento, el Cruz Azul ha sufrido puras derrotas en el torneo

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ El FIFA es el videojuego perfecto para molestar a tus amigos que simplemente no dan una sobre el terreno de juego. La situación no es distinta en la eLiga MX, donde los jugadores de Cruz Azul ya le reclamaron a sus compañeros por los malos resultados en el inicio del torneo.

Para empezar, Jonathan Borja fue el elegido por parte de La Máquina para encarar las Jornadas 1 y 2. Lamentablemente, los resultados fueron adversos e incluso los memes atacaron al futbolista tras los descalabros ante Atlas y Atlético San Luis.

Posteriormente fue turno de Santiago Giménez, quien llegó al partido de la Jornada 3 ante Santos como el favorito por ser campeón de FIFA 15 hace cinco años. Pero ni ante la Comarca ni contra Toluca pudo obtener puntos y su desilusión fue notable.

Por ello, sus propios compañeros ya los criticaron y colocaron presión sobre ellos para sacar adelante al equipo.

“La verdad yo no soy mucho del FIFA, pero me imagino que juegan con equipos como el Real Madrid y entonces no tienen tan dominado jugar con Cruz Azul y es lo que le está costando, pero esperemos que se recuperen y aguanten un poquito la carrilla porque está fuerte en el grupo ya que no ganan”, sentenció Luis Romo para ESPN.

El último que falta por estrenarse en la eLiga MX es Lucas Passerinni y las esperanzas Celestes están puestas en él para sacar del fondo al club. Por lo pronto, el descanso será fundamental para Borja y Giménez, quienes buscarán despejar la mente y evitar otra derrota en las siguientes fechas.

VIERNES 24 DE ABRIL

(Horarios de Sinaloa)

FC Juárez vs. Necaxa

13:00 horas

Atlas vs. Morelia

15:30 horas

Puebla vs. Santos

16:15 horas

(Con información de Yahoo)