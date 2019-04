Botellita de Jerez anuncia su fin tras muerte de Armando Vega

Botellita de Jerez anunció la desaparición del grupo tras la trágica muerte de Armando Vega Gil, quien se quitó la vida luego de que se difundieran denuncias en su contra de acoso y abuso sexual en redes.

"En estos momentos ellos no tienen palabras, vamos a guardar unos días de silencio, después informaremos lo que pasará, lo que sí les informamos es que Botellita se acaba hoy y cada uno seguirá con sus proyectos personales, talvez hagan cosas juntos, pero nunca más como Botellita de Jerez", aseguró Paola Hernández, mánager de la agrupación.

Mientras ella anunciaba esto, los integrantes de la banda se encontraban a su lado y permanecían en silencio, citó vanguardia.com.

Con el alma desgarrada, El Mastuerzo afirmó lo siguiente:

"Se hará lo necesario para homenajear a nuestro carnal, también en poco más de una semana haremos un documento en el que expresaremos nuestro punto de vista de lo acontecido".

Así mismo, aprovecharon para agradecer a sus seguidores, quienes les han dejado mensajes de apoyo y solidaridad.

En la funeraria se tomaron unos minutos para aplaudir cuando el cuerpo de Armando Vega Gil llegó.

Este martes, a las 11:00 horas, el cortejo del músico partirá rumbo al Panteón Cipreses ubicado en Naucalpan, Estado de México.

Movimiento MeToo se deslinda de la muerte de Armando Vega Gil; denuncia censura y hackeo

Tras la muerte del músico Armando Vega Gil, la cuenta en Twitter de Me Too Músicos se deslindó de responsabilidad, al considerar que el suicidio del bajista fue "una dolorosa decisión personal"; asimismo, hizo un llamado para no desacreditar los testimonios de las víctimas.

"El movimiento no tiene culpabilidad ninguna del suicidio de Armando Vega Gil y en este canal público se encuentran todas las pruebas", se lee en un mensaje publicado en los últimos minutos del lunes.

"Cualquier medio que desprestigie el testimonio real de las víctimas llamándonos asesinos, claramente tiene una vendetta personal contra #MeToo", se agrega el tuit.

Me Too Músicos Mexicanos también subrayó que en "este movimiento no (se) separa al hombre de su obra, somos lo que hacemos y nuestras acciones traen consecuencias".

Pidió "anonimato para el oprimido, transparencia para el opresor".

La cuenta también replicó algunos mensajes publicados por la periodista Lydia Cacho, quien se refirió al tema de las denuncias anónimas.

"Armando no me buscó cuando apareció la denuncia", escribió Cacho en Twitter. "Le habría respondido lo que les he dicho a todos mis amigos y conocidos: revisa tu propia historia, reconoce las violencias ejercidas, pide perdón y, si es delito, asúmelo. Sé congruente con lo que dices".

Sostengo lo dicho: creo en la justicia, no en la pena de muerte, autoinflingida o externa. La víctima tiene testigos de su historia. Terriblemente doloroso,una muestra de que debemos detener la locura de las violencias,seguir denunciando,investigar mejor. https://t.co/dPN1CCQCh7 — Lydia Cacho (@lydiacachosi) 2 de abril de 2019

La periodista se refirió también al "sistema de justicia que revictimiza y absorbe casi por completo el tiempo y la vida de quienes denuncian", pues "opera con procedimientos humillantes y ausencia de legalidad".

