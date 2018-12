Boxeador mexicano Darío Larralde arremete contra la comunidad LGBT

El boxeador mexicano Darío Larralde fue exhibido en las redes sociales luego de que subiera un video despotricando en contra de la población homosexual.

Un usuario de Twitter identificado como Iván Pasillas compartió el audiovisual de poco más de dos minutos, en el que Larralde repite su molestia hacia las personas gay, pues se siente acosado por ellos.

Aseveró que odia a los integrantes de la comunidad LGBTTTIQ, que les tiene “fobia y a cada parte a la que yo voy siempre hay uno en cada esquina. Todo lo que hace su comunidad, todo lo que representa nunca lo voy a aceptar”, declaró el deportista.

El boxeador profesional, pretender representar a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, dice, hace alusión a Hitler.

“Yo sé que Hitler era una muy mala persona, pero en eso sí lo apoyo, los putos gays son una plaga, son algo que me caga, algo que me enferma, que nunca voy a entender”.

Larralde ha recibido críticas en Twitter y piden que se reconsidere el hecho de representar a todo el país en una justa mundial como lo será Tokio 2020.

Horas más tarde, el deportista puso un mensaje en su cuenta de Twitter que no quería que se hiciera viral lo que dijo y aunque acepta que estuvo mal reconoce que es homofobico “y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso, así soy”, dijo.

No le deseo el mal a nadie, no deseaba que se hiciera viral lo que dije. Soy homofobico y la verdad no hay mucho que pueda hacer sobre eso🤷🏻‍♂️ así soy. Me nace ser así. Lo que dije estuvo mal y le debo una disculpa a todos. Así que perdon si lastime a alguien. Pero es mi opinion.