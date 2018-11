Brad Pitt se defiende ante la demanda por las casas que construyÃ³ en New Orleans

Brad Pitt se defiende ante la demanda por las casas que construyó en New Orleans

El astro de Hollywood fue demandado por más de una docena de propietarios de las viviendas ecológicas que construyó tras el devastador paso de Katrina en 2005

Noroeste / Redacción

21/11/2018 | 11:00 AM

LOS ÁNGELES._ Los abogados de Brad Pitt han presentado documentos en los que "exigen" que se desestime una demanda colectiva presentada contra el actor y su organización benéfica, Make It Right, por las viviendas construidas después del huracán Katrina en el año 2005.

De acuerdo al sitio The Blast, que obtuvo el expediente judicial, Pitt alega que fundó Make It Right, "con la misión de construir viviendas de alto rendimiento y diseño sostenible para venderlas a precios asequibles luego de la devastación del huracán Katrina".

La estrella alega que no tenía ningún deber personal con los propietarios y que no incumplió ningún trato con ellos. Además, señala que los demandantes lo elogiaron previamente por liderar la construcción de las viviendas ecológicas, difundió infobae.com.

Los documentos judiciales declaran que el actor "no puede ser responsabilizado por presunta conducta en la que ni siquiera se alega que ha participado".

Los letrados afirman ante la Justicia que no era responsabilidad del protagonista de Fight Club garantizar que las casas se construyeran correctamente.

Más de una docena de propietarios de las casas que construyó la organización denunciaron que la "viviendas construidas de manera defectuosa e inadecuada".

Las viviendas que construyó la fundación del actor hollywoodense.

Afirman que las casas tienen moho, madera podrida, problemas estructurales y de ventilación. Además, los residentes aseguran que contrajeron enfermedades.

Fuentes dijeron a la citada publicación que Pitt ha gastado millones de dólares de su propia fortuna para solucionar los problemas que se presentaron en las construcciones.