Brad Pitt y Quentin Tarantino vienen a MÃ©xico

Brad Pitt y Quentin Tarantino vienen a México

El actor y el cineasta de Hollywood estarán el próximo lunes en Estado de México para presentar el estreno de su más reciente película Once upon a time... in hollywood.

Noroeste / Redacción

Aunque parezca mentira es una realidad, pues en la página de Facebook de Toreo Parque Central confirmó la visita del cineasta Quentin Tarantino y del actor Brad Pitt en el evento de la premier de la película Once upon a time... in hollywood, que también protagoniza Leonardo DiCaprio.

Estarán el próximo lunes 12 de agosto en el Toreo Parque Central a las 19:00 horas, para recorrer la alfombra roja de la sala de cine del complejo ubicado en Naucalpan, Estado de México, en los límites con la Ciudad de México, citó el sitio msn.com.

Once upon a time... in hollywood es la novena producción de Quentin Tarantino con un gran reparto que incluye a Margot Robbie, el ex esposo de Angelina Jolie y DiCaprio.

La historia se basa en la vida de un actor y su doble, quien se ve involucrado en la secta de Charles Manson, señalado culpable por el asesinato de Sharon Tate, esposa de Roman Polansky.