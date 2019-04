â€˜Bramanâ€™ los corceles de hierro en La Noria

SEMANA DE LA MOTO

‘Braman’ los corceles de hierro en La Noria

Un gran recibimiento le dieron los pobladores al grupo de la Legendaria Semana de la Moto 2019

Héctor Guardado

LA NORIA._ Rondando por las faldas de la Sierra Madre Occidental llegaron a La Noria los corceles de hierro que cabalgan en la Legendaria Semana de la Moto de Mazatlán 2019, la música de banda, la arquitectura neoclásica tropical del antiguo pueblo que sube y baja por colinas suaves recibieron a los más de dos centenares de conductores y acompañantes que llenaron de algarabía la plaza del pueblo.

En dicho lugar los esperaban tamales de puerco, sendos platos de pozole coronados con lechuga y rabanos, gordintas repletas de verdura y bañadas con caldillo estilo Sinaloa, arroz y leche quemada, buñuelos y tacos, para el desempanse hubo jamoncillos, y pay de queso.

En el quiosco la Banda La Tentativa de la Isla de la Piedra seleccionó piezas de banda tradicional como Arriba Pichataro, Cinco de Chicle , El toro mambo y el éxito del momento La chona, entre otras muchas que pusieron el ambiente de rancho a la comilona que esperaba a los bikers en el pintoresco pueblo de la sindicatura de Mazatlán.

Es una tradición las salida a las rutas regionales en la Semana de la moto, generalmente se hace una salida a la zona rural dentro del programa de la reunión multitudinaria de bikers en el puerto.

El miembro del Motoclub Mazatlán, José Ramírez, encargado de esos paseos, mencionó que los recorridos tiene el objetivo de que los que asisten a la gran celebración anual de motociclistas tengan opciones diferentes a las de pasear por la ciudad y dispongan de una oportunidad de conocer la región rural y las tradicones sinaloenses, tanto de comida, arquitectura y artesanías que le dan identidad a la gente del sur del Estado.

“Les ofrecemos la oportunidad de hacer un paseo muy seguro, nos acompaña la Policia Federal que va protegiendo la caravana, va un remoleque y mecánicos para cualquier desperfecto que sufran las motos en la ruta, viajamos a 80 kilómetros por hora para que los motociclistas puedan conducir y disfrutar del paisaje”, compartió.

“El jueves rodamos a El Rosario y el Presidente Municipal nos recibió en el Ayuntamiento, desfilamos por la ciudad y nos reunimos en la Laguna del Iguanero en donde nos sirvieron tamales barbones y frijolitos puercos y nos toco una banda de música sinaloense. Aqui les estamos dando la opción de llegar a la tirolesa”.

Calcula que este año participaron alrededor de 170 motos, en la salida en la Plaza de la moto se contaron alrededor de 250 motos, alrededor de 100 eran de montaña y marcharon los dos grupos juntos hasta el camino al Chilillo en donde los segundos se lanzaron a las pistas para motos que se encuentran en medio del monte.

Cuarto año de participar en la Semana de la moto

“Nos gusta mucho venir porque por lo menos hasta el año pasado fue muy seguro, este año hay demasiados Razers y eso resta seguridad a los motociclistas, esta muy bien organizado y eso nos gusta mucho. Viene mucha gente de Torreón en sus motos, somos una bandota”, comentó.

“Nos gusta ir a los paseos regionales porque en ellos se siente mucho la hermandad de todos los motociclistas y nos gusta conocer los Pueblos Magicos de la región”.

Participa por sexta vez en la semana de la moto como piloto

“Pertenezco a Club de motos Los Güeros de Mazatlá, nací en San Diego y desde hace 14 años vivo en Mazatlán, hace seis años me subí a una moto y no he dejado de rodar, mi papa y mi tío eran bikers, es algo que traigo en la sangre, soy la única mujer piloto en el Club al que pertenezco. Me fascinan las motos, en Estados Unidos no lo pude hacer porque me faltaba tiempo pero en este País todo es más libre y alegre”, dijo.

“Lo que más me gusta de la Semana de la moto es la hermandad que se siente entre todos los que amamos estos motores. Me gusta ir a los paseos regionales porque amo rodar y más cuando va un grupo tan grande como este”.