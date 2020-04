Brandon Woodruff entrena en casaâ€¦con perro en mano

MILWAUKEE._ ¿Deseas pegar un jonrón contra Clayton Kershaw? El lanzador de los Cerveceros, Brandon Woodruff, demostró el miércoles cómo lograrlo.

Woodruff (junto a su perro) les ofreció a los aficionados un entrenamiento en casa siguiendo las recomendaciones debido a la pandemia del coronavirus. El video del diestro es la última edición de los ejercicios que la escuadra de Milwaukee ha presentado, que comenzó con el inicialista Logan Morrison el mes pasado.

It's #WorkoutWednesday and @B_Woody24 and Oogy are here with a new routine you can do at home! #MLBAtHome pic.twitter.com/EU8GJ80RiX