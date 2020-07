Brasil, Canadá y Estados Unidos se quedan también sin Fórmula 1 este año por el Covid-19

MADRID._ Los organizadores del Mundial de Fórmula 1 han informado este viernes de que agrega tres grandes premios al nuevo calendario del campeonato 2020, en el Nürburgring alemán, el circuito portugués de Portimão y el trazado italiano de Imola, lo que eleva a 13 el número de carreras.

Asimismo, la Fórmula 1 ha confirmado que no será posible correr en Brasil, Estados Unidos, México y Canadá esta temporada.

La prueba del Nürburgring se ha programado del 9 al 11 de octubre, la de Portimão del 23 al 25 del mismo mes, y la de Imola, reducida a dos días, el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

El certamen volverá a Portugal por primera vez desde 1996 después de que la Fórmula 1 añadiera una prueba en el Circuito Internacional del Algarve, en Portimão.

El de Portimão será la sede del Gran Premio de Portugal dos semanas después del Gran Premio Eifel, en el Nürburgring germano.

Y una semana después de esa histórica carrera en Portugal, el Autodromo Enzo e Dino Ferrari en Imola acogerá el Gran Premio de Emilia Romagna, que será una prueba de dos días. El formato exacto del fin de semana de Imola aún no ha sido acordado, pero se espera que haya sólo una sesión de entrenamientos libres antes de la sesión de clasificación y la carrera.

Será la primera vez desde 2006 y 2013, respectivamente, que Imola y el Nürburgring son anfitriones de un Gran Premio de F1.

El anuncio eleva a 13 el número de carreras en el calendario de 2020, con 10 carreras -incluyendo una nueva en Mugello- que ya fueron anunciadas anteriormente.

La Fórmula 1 espera que la temporada revisada de 2020 tenga entre 15 y 18 carreras, que terminarán en la región del Golfo a mediados de diciembre.

"Los detalles finales del calendario se darán a conocer en las próximas semanas, pero debido a la actual pandemia de Covid-19, a las restricciones locales y a la importancia de mantener seguras las comunidades y el personal, la Fórmula 1 ha confirmado que no será posible correr en Brasil, Estados Unidos, México y Canadá esta temporada", agregan los organizadores.

