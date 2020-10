Brazos de Venados de Mazatlán se refuerzan en interescuadras

Ignacio Marrujo está enfocado en ser consistente en el montículo

Noroeste / Redacción

MAZATLÁN._ La preparación no conoce descanso para Venados de Mazatlán que mantiene un ritmo intenso en los entrenamientos con el objetivo de llegar en forma al arranque de Temporada 2020-2021 de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Conocedor de lo que es formar parte del equipo de casa, Ignacio Marrujo llega a su segunda temporada en la LAMP donde espera ver a varios conocidos.

“La verdad me da gusto ver a tantos mazatlecos y la oportunidad que se les está dando, se han visto muy bien, esperemos que varios queden y pueden representar a su equipo y ciudad. Tenemos una competencia sana y fuerte, nos sirve para sacar lo mejor de cada uno”, declaró el derecho.

Enfocado en ser consistente en cada uno de sus lanzamientos, desde el inicio de la pretemporada ha trabajado fuerte en su mecánica y de cerca con el coach de pítcher Pablo Ortega.

“Hay que trabajar más en la consistencia de todos mis pitcheos, tirarlos en la zona que yo quiero. Todo mundo sabe que tuvo una carrera exitosa (de Pablo Ortega), es aprovecharlo con la experiencia que él tiene.

“En lo personal me gustaría y he estado platicando con él sobre el pitcheo del sinker, para ser más efectivo, es lo que he trabajado más, tratar de agarrar consistencia en ese pitcheo”, expresó el pítcher de 28 años.

En su tercera aparición en pretemporada, Marrujo lanzó por espacio de cuatro entradas, el resto de los relevistas junto a Alejandro Soto (quien abrió por el toro equipo) trabajaron par de entradas cada uno.

José Lavagnino, parte del cuerpo técnico de Juan José Pacho, observa de cerca las actuaciones de los lanzadores para brindar un análisis detallado al resto del staff.

“En el caso de Ignacio Marrujo el balance es muy positivo, ya que está agarrando el comando que necesita un pítcher inicialista. Para que él pueda tener actuaciones sobresalientes necesita su control, que es tirar strikes y después viene el comando que es poner la bola donde quieres y que te obedezca en sus movimientos. En este caso el sinker, cambio y slider son muy importantes para él y los está dominando.

“Por otra parte, Alejandro Soto está en plena forma, todas sus actuaciones han sido muy sobresalientes con excepción de este primer inning donde tuvo mucho desgaste. Se abrió un poco, su brazo estuvo lento y perdió control y comando. En la siguiente entrada hizo ajustes y cerró muy bien”, puntualizó Lavagnino.

Por instrucción de Ortega, los relevistas lanzaron dos entradas cada uno para que sus brazos se acostumbren a una exigencia mayor, ya que durante la temporada suben a la loma no más de una episodio.

Para este jueves, Venados comenzará el último entrenamientos en los campos de la Unidad Deportiva Benito Juárez en punto de las 9:30 horas, para posteriormente dar inicio al séptimo juego interescuadras.

Se espera que el viernes el equipo entrene por la tarde en el Estadio Teodoro Mariscal y se defina el róster para encarar la temporada el fin de semana.