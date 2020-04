Brian Allen, jugador de los Rams de Los Ángeles, dio positivo por Covid-19; ahora se encuentra mejor

Sinembargo.MX

16/04/2020 | 10:38 AM

LOS ÁNGELES._ El centro de los Rams de Los Ángeles, Brian Allen, dijo que dio positivo por Covid-19 hace tres semanas.

Allen es el primer jugador activo de la NFL en reconocer que las pruebas dieron positivo durante la pandemia de coronavirus.

El profesional de tercer año no está hospitalizado y se “siente bien”, según un comunicado emitido por los Rams el miércoles por la noche sólo después de que Allen habló con Fox Sports sobre su resultado positivo.

Allen se convirtió en el centro titular del equipo la temporada pasada. Jugó en nueve juegos antes de perderse el resto del año con una lesión en la rodilla.

Se espera que Allen comience nuevamente en el centro esta temporada. Fue seleccionado en la cuarta ronda del draft del estado de Michigan en 2018, jugando en gran medida en equipos especiales como novato.

Allen, de 24 años, estaba entrenando y rehabilitándose en el complejo de entrenamiento de los Rams cuando comenzó a sentir síntomas el mes pasado. Le dijo a Fox Sports que perdió el sentido del olfato y el gusto, y que no han regresado incluso después de que sus otros síntomas desaparecieron.

El entrenador de los New Orleans Saints, Sean Payton, reveló el mes pasado que dio positivo por el virus. Los Chargers de Los Ángeles la semana pasada revelaron una prueba positiva y síntomas para miembros no identificados de su organización, pero los Rams no habían reconocido la prueba positiva de Allen.