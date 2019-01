Brian May comparte VIDEO de cuando tocÃ³ Bohemian Rhapsody ante el equipo de la cinta

Brian May comparte VIDEO de cuando tocó Bohemian Rhapsody ante el equipo de la cinta

En el clip, May interpreta el solo de guitarra en un estudio de grabación ante Gwilym Lee, el actor que lo encarna en la película. Al fondo se ve también a Rami Malek, caracterizado como Freddie Mercury

Sinembargo.MX

Madrid (SinEmbargo).- El guitarrista de Queen, Brian May, ha compartido un video del momento en el que tocó por primera vez el icónico solo de guitarra de “Bohemian Rhapsody” ante el equipo del biopic del mismo título, que recientemente triunfó en los Globos de Oro.

En el clip en cuestión, May toca el solo en un estudio de grabación ante Gwilym Lee, el actor encargado de interpretarle a él en la película -quien, por cierto, queda alucinado por lo que acaba de vivir-. Al fondo se ve también a Rami Malek caracterizado como Freddie Mercury.

“Cuando el equipo estaba filmando esta escena yo andada por ahí, así que Gwil me invitó a hacerlo. ¿Qué tal me salió, colegas? Bueno, obviamente no tan bien como a Gwill, él es un artista entrenado. ¡Lo pasamos muy bien”, ha explicado May en Instagram.