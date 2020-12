BEISBOL

Brian Snitker: Cristian Pache llegará listo para competir

El capataz de los Bravos de Atlanta considera al pelotero novato con muchas cualidades

Noroeste / Redacción

ATLANTA._ El mánager de los Bravos, Brian Snitker, habló con la prensa el viernes vía Zoom, para tocar una serie de temas del equipo de cara al 2021, incluida la situación del prospecto dominicano Cristian Pache.

La experiencia de postemporada que tuvo el quisqueyano pudo haberlo ayudado para llegar a los campamentos con la oportunidad de ganarse un puesto como el jardinero central titular de los Bravos.

“Creo que llegará listo para competir por la posición en la primavera. Realmente me gustó lo que vi y cómo manejó todo. Verlo responder estando en ese escenario es algo muy, pero muy alentador”, dijo Snitker. “Creo que eso demuestra que el chico aprovechó las oportunidades cada día [en la sede de entrenamiento alterno del equipo]. Me quito el sombrero por la dedicación y disciplina que mostró. No fue un trabajo fácil para ellos”.