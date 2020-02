Brianda I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de MazatlÃ¡n, con los pies en la tierra

Carnaval de Mazatlán 2020

Brianda I, Reina de los Juegos Florales del Carnaval de Mazatlán, con los pies en la tierra

La Reina tiene muy claro por dónde va a ir su camino en la vida

Héctor Guardado

La fortaleza de Brianda I, la actual Reina de los Juegos Florales, es sin lugar a duda la unión que tiene su familia, una madre que es amiga y un padre objetivo, que deja que se ilusione únicamente con sueños que pueden ser realidad; tiene muy claro por dónde va a ir su camino en la vida, no titubea para decir cómo será su futuro.

“Con todo lo que estoy viviendo en este Carnaval gané mucha seguridad en mí misma, esto no lo planee así, pero eso me ha enriquecido mucho, fue un curso intensivísimo para consolidar mi autoestima, por ejemplo, mucha gente me decía que contratara un asesor de imagen y nunca fue necesario porque mi mamá y yo tenemos muy claro lo que nos gusta y lo que nos queda bien, entre ella y yo seleccionamos la ropa que usamos, nos divertimos y el resultado siempre es bueno”, compartió.

