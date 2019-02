Brie Larson comparte nuevo avance de Capitana Marvel; la cinta llegarÃ¡ a cines en marzo

MÉXICO (SinEmbargo)._ Brie Larson, protagonista de la cinta de Capitana Marvel, filtró en su cuenta de Twitter una escena completa de la película, mostrando un adelanto de las habilidades que brindará este personaje a todos los fanáticos.

En el video de la nueva producción de Marvel se muestra el momento en que Carol Danvers pelea sobre un tren en movimiento mientras que es perseguida por un auto negro, al final de la escena, la nueva superheroína utiliza sus poderes para intentar vencer a su enemigo.

I’ll just leave this here. #CaptainMarvel pic.twitter.com/G8VTnnz7AE