Brilla Gloria Trevi como la 'Diosa de la Noche'

Con una espectacular producción, la cantante y actriz despierta el alboroto entre sus fans

Leopoldo Medina

CULIACÁN:_ Un recorrido de emociones que hizo experimentar desde la nostalgia hasta la locura fue el concierto de Gloria Trevi, quien vino a Culiacán para demostrarle a su público que, a su 51 años sigue siendo la 'Diosa de la Noche'.

Después de cuatro años de ausencia, y de aquel concierto cancelado en 2015, se reencontró con los cientos de fans que la admiran por su belleza y sobre todo por sus canciones.

A las 21:30 horas la Trevi apareció en el escenario sobre una plataforma luciendo un vestido de más de 10 metros de largo, abriendo su presentación con el tema 'Diosa de la noche', seguido del éxito 'Con los ojos cerrados, 'Gloria' y 'Ábranse, perras'.

“Buenas noches culiches (sic)... dicen por ahí que la vida es bien cortita, pero la noche, y en especial esta noche, es bien larga, y la vamos a vivir intensamente, porque esta noche, tal vez, encontremos el amor”.

Así dio paso a Mr. Trevi, el alter ego de la intérprete, quien luciendo un elegante frack y sombrero, inició el momento nostálgico interpretando ''Como yo te amo'.

Luego interpretó "Sabes", melodía que el público, en su mayoría compuesto por mujeres cantó de principio a fin. La irreverencia que distingue a la intérprete de 'Zapatos viejos' se convirtió en el ingrediente principal de la noche, al cantar ahora 'Lo que una chica es capaz de hacer'.

Con una majestuosa producción que incluyó casi 10 cambios de vestuario, la regiomontana pasó de lo dulce, a lo atrevido, dominante, sobre todo con el tema 'Que me duela', acompañada de su cuerpo de bailarines.

El repertorio también incluyó los temas 'Virgen de las vírgenes', y "No querías lastimarme", esta última coreada por las cientos de gargantas, que hicieron suya esta pieza.

El momento nostálgico de la noche continuó al interpretar 'Vas a recordarme', la cual dedicó a los hombres que han decepcionado, abandonado, o traicionado a la mujeres.

El concierto dio paso a la fiesta al ritmo de "Cinco minutos" "Eres un santo", y "Me lloras", con un conjunto de sexys bailarines, vestidos como bomberos que “encendieron” el escenario.

Tras dos horas de música, Gloria Trevi cerró interpretando 'Todos me miran', seguida de 'Pelo suelto', no sin antes volver al escenario ante la euforia de un público que no quería que se fuera, haciendo que la Trevi interpretara esta vez 'El recuento de los años' y 'Tribu'.