MEGA FESTIVAL ONLINE

Brillan cantantes en el One World: Together at Home

Artistas de talla internacional muestran su apoyo en el homenaje a aquellos que luchan contra el Covid-19

Noroeste / Redacción

“No, esta noche no queremos tu dinero”, así fue como Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel y Stephen Colbert iniciaron el “One World: Together at Home”, un evento especial de una noche para crear conciencia y generar fondos cruciales para impulsar la batalla global para eliminar la pandemia que hoy afecta el mundo entero: el Covid-19.

Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud fueron los creadores de esta iniciativa, que junto a Lady Gaga juntaron a artistas de la talla de Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Billie Joe Armstrong (Green Day), Burna Boy, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, Finneas, Idris y Sabrina Elba, J Balvin, John Legend, Kacey Musgraves, Keith Urban, Kerry Washington, Lang Lang, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Shah Rukh Khan y Stevie Wonder.

La iniciativa recuerda al histórico “Live Aid” de 1985, que reunió ante una audiencia millonaria a Queen, David Bowie, Bob Dylan, U2 y Madonna, entre otros, para luchar contra el hambre en África. Fue una cita que marcó un antes y un después, de la que se desprende la mítica canción “We Are The World” y en la que Freddie Mercury y su banda dieron la que para muchos fue la mejor actuación de la historia del rock.

Y en esta ocasión, el emblemático concierto inició desde las 13:00 horas del sábado con la histórica transmisión de presentaciones de The Killers, Kesha, Jennifer Hudson, entre otros, pero los que sin duda brillaron fueron los latinos, quienes pusieron todo el ritmo a la transmisión que en Facebook era vista por más de 600 mil personas de todo el mundo.

Luis Fonsi interpretó sus populares temas “Yo no me doy por vencido” y “Despacito” en versión acústica, mientras que Juanes deleitó con “Más futuro que pasado” y Sebastián Yatra emocionó a sus fanáticos con “Robarte un beso”.

El ‘girl power’ estuvo patrocinado por Natti Natasha y Becky G, quienes enviaron mensajes de agradecimiento a todos aquellos que se encuentran en la primera línea de batalla en contra de esta pandemia, incluyendo a las fundaciones que asisten a personas de bajos recursos, o a aquellos que se acaban de quedar sin trabajo.

En la segunda parte de esta transmisión “One World: Together at Home” contó con la participación de Maluma, quien con un look bastante tropical, interpretó el tema “Carnaval”, su primer éxito a nivel internacional. J Balvin también sorprendió a sus seguidores al aparecer muy contento en este evento único, el cual sin duda pasará a la historia.

Durante la transmisión también, la actriz Sarah Jessica Parker se dirigió a los trabajadores sanitarios que trabajan en el hospital Elmhurst de Nueva York, el estado más afectado por la pandemia hasta el momento en Estados Unidos. “Son héroes”, dijo la protagonista de “Sex and the City” desde su sofá. “Siempre estaremos agradecidos por los sacrificios que hicieron para mantener a la comunidad sana y salva”.

Además de los famosos, la retransmisión en directo mostró los esfuerzos del personal médico y de quienes distribuyen alimentos y productos sanitarios a las poblaciones desfavorecidas. Por ejemplo, Aisha al Muntheri, trabajadora en un hospital, habló desde París, vestida con ropa quirúrgica, para decir que se sentía orgullosa de “estar en el frente” con sus colegas. “Es parte de nuestro valor como médico el servir a la humanidad”, dijo. “La humanidad es nuestro lenguaje común”.

El mega concierto reunió a unos 150 artistas de primer nivel y de diferentes géneros, edades, generaciones y países. Por un lado actuaron míticos de la música que ya estuvieron presentes en la histórica cita de 1985, como Paul McCartney, Elton John, The Rolling Stones y Stevie Wonder.

El evento no solo fue importante por su objetivo en sí mismo, apoyar a los trabajadores de la salud, sino también por llevar un espectáculo sin costo a millones de personas que ahora se encuentran en cuarentena, debido a la crisis provocada por el Covid 19.

ORGANIZACIÓN

El festival “One World: Together at Home” fue convocado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la ONG Global Citizen junto a cantantes y actores como Lady Gaga, para recaudar dinero que se destinará al personal médico que lucha contra el nuevo coronavirus.

DE PRIMER NIVEL

El concierto contó con estrellas de primer nivel como Paul McCartney, Stevie Wonder, Chris Martin, Eddie Vedder, Elton John, The Killers, Billie Eilish, The Rolling Stones, J Balvin, Lady Gaga, Michael Bublé, Andrea Bocelli, Billie Joe Armstrong, Maluma, entre muchos otros.

EN DOS PARTES

El concierto fue un evento en dos partes. Primero, se desarrolló una maratón de seis horas de música en directo de la mano de un centenar de artistas que actuaron en plataformas sociales como Facebook, Twitter o YouTube.