Brillan luces de Broadway en Casa Haas de Mazatlán

Deslumbran jóvenes voces del Coro Ángela Peralta con interpretaciones recreadas con la dirección de la soprano Marisol Calles

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Una noche que acercó a los mazatlecos con los éxitos de la meca estadounidense del teatro musical, Luces de Broadway, fue el resultado de un curso de técnica que, durante una semana, impartió la cantante Marisol Calles a los integrantes del Coro Ángela Peralta.

Marisol Calles está estudiando una Maestría en Teatro Musical en el Centro Universitario de Artes Escénicas, Transforming arts Institute de Madrid, llegó al puerto para compartir sus conocimientos en las técnicas que este género musical utiliza para ofrecer espectáculos profesionales.

El Coro Ángela Peralta actualmente cuenta con 80 integrantes, la mayoría de ellos jóvenes y muchos con bellas voces que consiguieron interpretar, con emoción, algunas de las más brillantes canciones de los musicales de Broadway.

Llamaron la atención voces como la de Itzel Furichi, quien interpretó Think of me, de El Fantasma de la Ópera; también se presentó The music of the night, de esa misma obra. Nury Espinoza cantó la pieza que canta el personaje de Rizo, la chica que se atreve a hacer lo que las demás no hacen en Vaselina, la que provoca, retando con su comportamiento, la moral mojigata que la rodea There are worse things I could.

Flor Estrada se llevó la noche con su interpretación de I am easily assimilated, de la opereta Candide, su gracia y coquetería sedujeron al público.

La audiencia también disfrutó de algunos de los momentos brillantes de Los miserables, con On my own; de Cabaret, con Money money; Memory de Cats y Summer time de Porgy and Best, abordada por Liliana Escobedo.

Y sin duda, quien logró crear el ambiente preciso que necesitan los musicales de Broadway, el talentoso pianista Sergio Castellanos, que acompañó a todos los cantantes.

El cierre no podía ser mejor: la soprano Marisol Calles salió a escena, acompañada en dueto por Itzel Furichi, dejando el escenario listo para que el Coro Ángela Peralta concluyera el recital con el tema One, del grandioso musical A chorus line.

GRAN NIVEL

Luces, grandes voces y un amplio repertorio de canciones al puro estilo de los grandes musicales, hizo de “Luces de Broadway”, un espectáculo de calidad que fue del gusto de los espectadores que abarrotaron la Casa Haas la noche del sábado.