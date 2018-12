CONCIERTO

Brinda el Coro de la Comunidad de Culiacán una velada navideña

El agrupación coral regala una noche especial, con un recital plagado de clásicos villancicos de varias partes del mundo

Leopoldo Medina

Una grata velada musical se vivió la noche de este míercoles con la presencia del Coro de la Comunidad de Culiacán, el cual a través de su melodioso sonido, despertó el espíritu navideño interpretando clásicos villancicos, bajo la dirección del maestro Gordon Campbell.

La cita fue en el auditorio Juan Eulogio Guerra Aguiluz, recinto que fue abarrotado por un público deseoso de escuchar a la agrupación, formada para esta ocasión por casi 40 integrantes, acompañados al piano por la maestra Zlatina Nicolaeva Valkova.

"Hemos preparado un programa especial para esta noche, son villancicos de todas partes del mundo, la mayoría de ellos los van a reconocer, y van a cantar, como Noche de Paz, En dulce júbilo y Adestes Fideles", expresó el maestro Campbell.

Ocho años de satisfacciones

Quien es fundador de coros en Estados Unidos, Latinoamérica y México, destacó que cantar es una condición natural que quien lo desee puede realizar, sin importar la edad o condición social, ya que en la agrupación hay niños desde los 10 años, hasta adulto mayores de 80.

"Tenemos ocho años, y estoy muy feliz porque creo estamos contribuyendo a dar felicidad a la gente de Culiacán, adentrándolos a este mundo coral, con la alegría de cantar, presentándonos en muchos lugares del Estado", comentó el director.

El programa dividido en cuatro suites, inició con las interpretaciones En dulce júbilo, Noche de paz, Patapán y Adestes fideles, a esta última sumándose el público al coro, culminando la pieza en un largo aplauso.

La noche apenas iniciaba, y el júbilo entre los asistentes fue in crescendo con la llegada del segundo suit de interpretaciones, en la que las destacadas voces de las sopranos, mezzos, tenores y bajos, resaltaron al entonar las piezas O santísimo, Joy to the world, Venid pastorcillos, y Fum fum fum.

Fue con la pieza For unto us a child is born, con la que las delicadas voces de la sopranos resaltaron en el recinto, por la complejidad de la pieza, fusionándose de manera armónica con las demás voces, regalando con ello una interpretación por demás agradable al oído del respetable.

Luego llegaron las piezas ¿Quién es este niño?, Canta un ángel, Trae la antorcha Jane, Isabella, para culminar esta tercer suite con Gloria in excelsis Deo.

Entre aplausos y vivas para el maestro Gordon por parte de algunas personas del público, el concierto del coro continuó deleitándo al respetable, interpretando esta vez la última parte del programa.

Con piezas como Hermosa luz matinal, El primer villancico, El pequeño pueblo de Belén, Vi tres barcos, y Fa la la, culminando con la pieza más esperada de la noche, el Aleluya de Handel, cerrándo así una noche magestuosa.

Ante los aplausos y peticiones de una más, la agrupación deleitó al respetable, entonando está vez un repertorio de villancicos mexicanos.

Próximos eventos de Coro de la Comunidad de Culiacán

-Flash Mob en Panamá Country este viernes a las 11:00 y a las 12:00 horas Panamá Tres Ríos.

-El lunes 17 se presentarán en el Seminario Diocesano de Culiacán, donde presentarán también un programa navideño

-Martes 18 se presentarán en La Primavera a través de la Fundación Coppel.

Invitación

Usted puede ser parte del coro

Si está interesado en querer ser parte de la agrupación, acuda a sus ensayos todos los lunes de 19:00 a 20:30 horas, en las instalaciones de Canaco, ubicado frente al Casino de la Cultura.