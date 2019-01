ESPECTÁCULO

Brinda Pavel Arámbula tributo a grandes voces femeninas de la música

Con un espectáculo lleno de música e imitaciones, el artista sinaloense celebra el 12 aniversario de su carrera artística

Leopoldo Medina

Risas, picardía, música y muchas imitaciones fue lo que disfrutó la noche del sábado el público sinaloense, con la presencia del imitador Pavel Arámbula, quie celebró con su gente el 12 aniversario de su carrera artística.

Tenía que ser en casa, y para ello, el imitador sinaloense preparó un espectáculo en el que dio muestra del por qué es considerado uno de los mejores transformistas e imitadores de voces feméminas en el mundo del espectáculo.

Como era de esperarse, una gran multitud arribó al evento, quienes previo a la presentación del imitador, disfrutaron de la musica del grupo Rumano, interpretando temas como Contigo, Eternamente bella, El amor de su vida, Vete ya, A través del vaso, y muchas más.

Tras una hora de participación del grupo telonero, Pavel Arámbula aparece en el escenario entre gritos y aplausos de un público que quedó asombrado con su primera imitación de la noche, dedicada a la "Tesorito" Laura León.

Con temas como 'Suavecito', 'Dos mujeres un camino', 'El hombre es como el oso' Laura León, coqueteó con los caballeros, a quienes preguntó quien quería ser su tesoro.

Luego llegó el tema 'La abusadora' para ello, el artista se hizo acompañar por otro talento sinaloense, Adrián Varela, regalando sobre el escenario una interpretación divertida, llena de ocurrencias con las que el público no paró de reír, agradeciéndolo con sonoros aplausos.

Un tributo a las divas

La noche apenas empezaba, y esta vez, desde Guamúchil, Pavel trajo al escenario la figura y voz de Ana Gabriel, de quien interpretó los temas 'Perfume pecado original', 'Simplemente amigos' 'Luna', melodías que el público cantó a todo pulmón con el artista sobre el escenario.

Haciendo uso de su carisma y picardía que lo distinguen, Pavel transformado en la guamuchilense, bajó hasta el públicó con quienes cantó, brindó y se dejó consentir.

Llegó la media noche y el romanticismo continuó sobre el escenario, en la que Pavel sorprendió a los presentes con un personaje nuevo, Edith Márquez, luciendo un elegante vestido que realzaba su estilizada silueta, desatando los chiflidos y piropos de los presentes.

"Gracias chicos, que lindos, pero recuerden que soy hombre" contestaba Pavel a ese púiblico que se entregó a él en cada imitación, buscando acercarse a él y lograr tener la foto del recuerdo.

De Edith Márquez se interpretaron los temas 'Mírame', 'Por hablarle de ti' y Dejémoslo así.

Otra de las imitaciones que se difrutaron en el show fue la de Lucero, de quien interpretó los temas 'Vete con ella', 'Electricidad' y 'Cuéntame.

Thalía, la más esperada

Tras dos horas de un show en la que la risas, el buen ambiente, y la picardía tanto del público como del artista no cesó, llegó una de las imitaciones más esperadas de la noche, Thalía.

Fue con el tema de 'Piel morena' con la que el imitador dio inicio su actuación como Thalía, ataviado en un sexy diseño que dejaba ver sus torneadas piernas, algunas mujeres del público no se quedaron con las ganas y las tocaron para confirmar que sí, efectivamente eran del artisita y que no tenían relleno.

Luego llegó el tema 'No me acuerdo' dedicada a todas las mujeres en el evento, con quienes bailó y cantó bajando del escenario para recorrer los pasillos del lugar conviviendo con ellas al ritmo de la canción que puso a bailar a la mayoría de los presentes.

Despues de casi cuatro horas de show, Pavel cerró su presentación con dos imitaciones más, la de la 'Dama de hierro' Marisela y con la transformación además de la artista argentina Amanda Miguel, no sin antes apagar las velas de un pastel por su 12 aniversario que le hizo entrega los organizadores del evento.

Agradecido con su público

Previo a su presentación, Pavel Arámbula brindó un espacio a los medios, a quienes expresó estar emocionado, nervioso, pero feliz y agardecido por celebrar su 12 aniversario con su gente de Sinaloa.

"No logro acostumbrarme, y esta noche preparé varios personajes que la mayoría ya conoce, además de agregar a dos personajes que comunmente no presento en mis shows, como son Lucero y Edith Márquez, además de presentar temas nuevos en mis imitaciones", señaló Arámbula.

El imitador sinloense compartió que el 2018 tuvo la oportunidad de presentarse con varios artistas más, pero esta vez fue en solitario y con el reto de brindar un buen espectáculo a un público que sabe es exigente.

Arámbula resaltó que celebrar 12 años de carrera no ha sido nada fácil, que ha tenido que sufrirle mucho, sobre todo por la crítica que recibe de un público que no tolera ver a un hombre vestirse de mujer.

"Esto es un trabajo de transformación, y a mi no me ofende en lo más mínimo, porque lo que yo hago representa un orgullo dedicarme a esto, saber que a la gente le gusta lo que hago, no solo en Culiacán o México, sino en otros países, eso ha sido sorprendente", señaló.

Compartió que entre sus nuevos proyectos para este año está regresar a Chile, donde participó en el programa The Switch 2, un reality de transformismo a nivel mundial compitiendo contra 12 artistas más, siendo él único mexicano dentro de este concurso.

"De esta participación en The Switch 2 me quedo con mucho aprendizaje y con el amor de toda esa gente que conocí dentro y fuera del programa, pero regresaré a Chile para participar en una marcha en apoyo a la comunidad LGTB".

Entre sus próximas presentaciones están por confirmarse fechas para la ciudad de Veracruz dentro de algunos carnavales.

