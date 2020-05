Britney Spears celebra el 20 aniversario de su disco ‘Oops!… I Did It Again’ y los fans la festejan

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Si “Baby One More Time”, el primer álbum de Britney Spears, sentó la fama de la cantante a nivel mundial, su segundo disco “Oops!… I Did It Again“, la presentó como la “Princesa del Pop” en la industria musical, por lo que este 16 de mayo los fans de la intérprete de “Toxic” celebraron el 20 aniversario de su segunda producción.

“20 años desde el álbum Oops… la anticipación y las mariposas, sentí que antes de que saliera estaban locas. Todas mis expectativas fueron superadas!!!! Y fue todo gracias a ustedes… Gracias por seguir y crecer conmigo. Soy una chica afortunada”, escribió la cantante en su cuenta de Twitter junto a un video sobre el trabajo de su segundo disco.

20 years since the Oops! 😳 album …. the anticipation and the butterflies 🦋🦋🦋 I felt before it came out were crazy …. all of my expectations were exceeded !!!! And it’s all thanks to you folks …. thank you for sticking with me and growing with me. I am one Lucky girl ⭐️😉. pic.twitter.com/JqXJl8Da85 — Britney Spears (@britneyspears) May 16, 2020

Los fanáticos de Spears compartieron su alegría por medio de fotos y videos relacionados con la icónica portada del álbum, así como presentaciones de los temas que formaron parte del CD.

20 years ago today, @BritneySpears released her sophomore album, ‘Oops!... I Did It Again.’ The LP debuted at #1 in the US with then record-breaking first-week sales of 1.319 MILLION & has been certified DIAMOND. It spawned hits including the title track, “Lucky” & “Stronger.” pic.twitter.com/tXCyVSOqef — Pop Crave (@PopCrave) May 16, 2020

Hace 20 años #BritneySpears sacaba su segundo álbum: "Oops! ... I did it again", debuto #1 en el Billboard 200 con más de 1,3M de ventas y más de 20M alrededor del mundo! pic.twitter.com/SoCJw9a9Gv — CHARTS (@sonandoAvolumen) May 16, 2020

Por su parte, la NASA reconoció a la artista con un tuit en alusión al video de “Oops!… I Did It Again”, donde la cantante es encontrada por un astronauta que lleva a cabo una misión en el planeta rojo.

“Hola NASA … .. Recibí tu regalo. Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y sólo quería decir … ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡No tenías que hacerlo!!!!!! Diviértete allí arriba @NASAPersevere !!!!!”, escribió Spears, a lo que la agencia espacial respondió:

“Bueno, hola, britneyspears. ¡Si! Estoy lleno y casi listo para volar en julio, aterrizando en Marte el próximo febrero. Recogeré rocas para una futura misión y las enviaré de vuelta, pero sé que bajé y las conseguí para ti”.

Hey @NASA ….. I received your gift. I know it’s been 20 years since we met on Mars and I just wanted to say ….. aww you shouldn’t have 😜😜😜😂😂😂 !!!!! Have fun up there @NASAPersevere !!!!! — Britney Spears (@britneyspears) May 16, 2020

El segundo álbum de Britney Spears debutó como número uno en los Billboard 200 de los Estados Unidos vendiendo más de 1.3 millones de copias tan sólo en su semana de lanzamiento y rompiendo el récord de Nielsen SoundScan sobre el mayor número de ventas en la semana debut para una artista femenina.