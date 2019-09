Britney Spears deja plantada a la justicia

LOS ÁNGELES._ El miércoles, la justicia esperaba a Britney Spears, pero la cantante ha decidido no presentarse ante la audiencia que decidirá si sigue bajo la tutela de su padre.

También lo hacían los medios de comunicación, que ansiaban grabar su imagen entrando en los juzgados, así como sus fans, que mostraban carteles para apoyarla, difundió el sitio rtve.es.

La Princesa del Pop tendría que haber acudido el miércoles a la audiencia para saber si su padre, Jamie Spears, continúa con el control de su tutela y que tiene desde hace 11 años tras sufrir varias crisis emocionales.

Su ausencia ha hecho que la jueza no emita resolución alguna. Los motivos de la ausencia son una incógnita.

Coming to you live from the #FreeBritney protest in Los Angeles! pic.twitter.com/PIHfXnCpCL