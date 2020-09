Brotan más señalamientos contra líder sindical de Guasave

Dos ex sindicalizadas aseguran que fueron expulsadas del Stasag sin justificación y que ni siquiera les dieron los recursos que tenían ahorrados en el Fondo de Vivienda; tienen abierto un proceso en el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, buscando su reinstalación

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Dalia Félix López y Diana Ortiz Valdez, trabajadoras del Ayuntamiento de Guasave, señalaron que por órdenes de Alejandro Pimentel Medina fueron expulsadas del Stasag en diciembre 2015, supuestamente por no seguir la línea de apoyar a Diana Armenta, y ni siquiera les dieron los recursos que tenían ahorrados en el Fondo de Vivienda.

Félix López, quien estuvo sindicalizado de 1999 a 2015, manifestó que antes de ser expulsadas, el secretario general del Stasag las señaló de apoyar a Jesús Antonio López Rodríguez, del PAN, cuando la línea del sindicato estaba con la candidata del PRI a la Alcaldía en ese entonces.

“De ahí empezó todo, que éramos unas traidoras porque no estábamos apoyando al sindicato, platicamos con él y le hicimos ver que no estábamos apoyando al doctor, que estábamos con la línea, y después empezó a acosarnos, nos cambió de áreas de trabajo, no nos informó por qué”, expuso.

En su caso, dijo Dalia, sindicalizada de 2013 a 2015, la movieron de la dirección de Salud a la oficina de Acceso a la Información, mientras que a Diana, quien era jefa de Enfermeras en la misma dirección de Salud, la mandaron al dispensario médico de la colonia Tierra y Libertad.

“Solicitaron el cambio porque ellos mencionaron que teníamos problemas con un grupo de sindicalizados de esa misma área”, explicó.

Las trabajadoras del Ayuntamiento manifestaron que no conforme con cambiarlas de área, les iniciaron un proceso lleno de irregularidades en la comisión de Justicia y Hacienda que terminó con la expulsión de ambas de la organización sindical. El argumento para sacarlas del Stasag fue promover el divisionismo en la dirección de Salud.

“No nos entregó ni un centavo, de hecho, cuando nos corrió nos debían la canasta básica, nos la entregaron, pero nos descontó mil pesos a cada una. No nos entregó ni un centavo del Fondo de Vivienda, nunca nos informó como asamblea que se tenía que formar un consejo de administración, cada año tenía que entregarnos los intereses, un informe anual”, expresó.

Dalia Félix agregó que después de ser expulsadas del Stasag, Pimentel Medina solicitó al Gobierno municipal que fueran despedidas, petición que fue rechazada por las autoridades en turno.

Sin embargo, una vez que en 2017 empezó la administración de Diana Armenta, ambas fueron dadas de baja, por lo que demandaron al Ayuntamiento por despido injustificado y lograron ganar, siendo reinstaladas en octubre de ese mismo año.

La expulsión del Stasag también la combatieron y demandaron ante el Tribunal Municipal de Conciliación y Arbitraje, proceso que sigue abierto a más de cuatro años de ser marginadas de la organización gremial.

“Queremos recuperar nuestra base porque no es justo que nomás por ideas de él, por corajes o por qué sé yo nos corrió y no pensó si teníamos familia qué mantener o cómo le íbamos a hacer”, indicó Ortiz Valdez.

Dalia Félix llamó a los trabajadores sindicalizados aprovechar que unos agremiados han tenido el valor de hacer públicas las presuntas irregularidades de Pimentel Medina al frente del Stasag y pedir cuentas claras en el manejo de los recursos del Fondo de Vivienda, porque son millones de pesos de los trabajadores que no son manejados con transparencia.