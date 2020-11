'Bruja Escarlata y Visión': Disney+ adelanta nuevas imágenes de los primeros episodios

La ficción será la encargada de inaugurar la Fase 4 de Marvel y se estrenará en algún momento del mes de diciembre

Noroeste / Redacción

Aunque aún no se ha confirmado el estreno de Bruja Escarlata y Visión en Disney+, la primera serie de acción real de Marvel, la plataforma de 'streaming' ya ha adelantado nuevas imagénes de sus protagonistas Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) y su pareja droide (Paul Bettany) en los primeros episodios del título.

El primer tráiler de la serie adelanta grandes detalles de su trama, pero, este título aún guarda grandes secretos entre sus personajes y su historia. Su estética, la manera en que se desarrollan los acontecimientos, el formato... Todo es diferente en Bruja Escarlata y Visión, pero tiene su razón de ser, citó sensacine.com.

Las nuevas fotografías que ha ofrecido Entertainment Weekly revelan algunos de los momentos más felices de la pareja, su entrometida vecina Agnes, interpretada por Kathryn Hahn y el embarazo de Wanda, acompañado de la cara de estupefacción y sorpresa de Visión al observar el vientre de su pareja. Este último momento será clave a la hora del desarrollo de los acontecimientos en la serie y en el destino de la protagonista.

'Bruja Escarlata y Visión' (Disney+): Elisabeth Olsen y Paul Bettany disparan el 'hype' sobre la esperada serie Marvel https://t.co/IP9LPVXMN7 #WandaVision pic.twitter.com/iP3TMs4u3o — SensaCine (@SensaCine) November 10, 2020

Contra todo pronóstico, Bruja Escarlata y Visión será la encargada de inaugurar la Fase 4 de Marvel, ya que Viuda Negra, la cinta protagonizada por Scarlett Johansson, iba a hacer los honores pero ha retrasado su fecha de estreno y no llegará a los cines hasta el 7 de mayo.

La otra ficción televisiva The Falcon and The Winter Soldier también ha pospuesto su llegada a Disney+ a 2021, aunque inicialmente estaba previsto que se estrenara en septiembre de este año.