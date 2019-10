Bryan Cranston comparte VIDEO de su transformaciÃ³n a Walter White para El Camino, de Netflix

Ciudad de México (SinEmbargo).– Walter White, papel de Bryan Cranston, sin duda es un personaje de esos que no son el mejor ejemplo a seguir de una historia, pero al que fue fácil amar a lo largo de las cinco temporadas de la serie Breaking Bad.

El cariño y la nostalgia por este ex profesor de química es tal, que los fans guardaban la esperanza que estuviera vivo para la película El Camino que seguía los pasos de Jesse Pinkman, interpretado por Aaron Paul, después de haber sido liberado.

Bryan Cranston sabe bien cuánto se extraña a su personaje que ha decidido compartir con sus seguidores un video en el que podemos observar, en menos de un minuto, cómo se transforma en White gracias a la ayuda de un equipo experto.

El actor compartió el video en sus redes sociales acompañado de la leyenda: “No sé por qué la filmación lleva tanto tiempo, me convertí en Walter White en menos de un minuto”, en forma de broma.

I don’t know why filming takes so long, I became Walter White in less than a minute.

Thanks to:

Cheri Montesanto: Department Head of Make Up and Special Makeup Fx

Garrett Immel: Prosthetic Make Up Artist for Bald Cap

Laverne Munroe: Key Make Up Artist@netflix #elcamino pic.twitter.com/nMfKqXVfR2