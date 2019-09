Bryce Harper sobre las críticas malsanas: No está bien

Los pocos aficionados de Nacionales que estaban en el jardín derecho la tomaron especialmente contra Harper en el octavo episodio

Noroeste / Redacción

WASHINGTON._ Aunque los Filis de Filadelfia no están cerrando la temporada como hubiesen querido, nadie puede poner en duda la entrega de Bryce Harper.

Está batallando, jugando duro y motivado, especialmente después de que dijo que un grupo de aficionados de los Nacionales se pasó de la raya con sus comentarios mientras el guardabosque estaba defendiendo el jardín derecho en la parte baja del octavo inning durante el juego del miércoles en el Nationals Park.

“A ver, eso pasa en cada sitio al que voy”, expresó Harper, quien batea para .260 con 35 dobles, 34 jonrones, 109 empujadas y un OPS de .882, al llegar al jueves. “No es nada nuevo, pero ese último inning… simplemente no está bien. No está bien”.

¿Y qué pasó exactamente?

Sólo 22 mil 91 fanáticos asistieron a ver a los Nacionales el miércoles, a pesar de que el equipo ya clasificó para la postemporada. Pero los pocos que estaban en el jardín derecho la tomaron especialmente contra Harper en el octavo.

Harper pareció estar apuntando en dirección a su propia espalda y hasta saludándoles. No quiso revelar qué le dijeron.

“Uno sale al terreno y no se preocupa por lo que están diciendo, pero hay momentos en los que no es nada bueno y simplemente no está bien”, añadió. “Ahora todo el mundo tiene una plataforma, sea Twitter, Instagram o en la tribuna. Dicen lo que les da la gana; así son las cosas. Básicamente, hay que vivir con eso. Lo ves en la NBA, lo ves en la NFL y ahora lo ves aquí. Supongo que es parte del deporte en esta época”.

Pero Harper asegura que él estará bien. Y que tiene refuerzos.

“Tengo a 60 mil fanáticos allá en Filadelfia que me valoran como pelotero y como persona, a mí y a mi familia también”, contó Harper. “Le debo mucho a esa gente allá en Filadelfia, porque me apoyaron durante todos los juegos y van al estadio a apoyarnos, a abuchearnos como equipo y como individuos, y estoy con ganas de seguir viviendo eso los próximos 12 años”.

(Con información de MLB)