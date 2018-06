Buenos, pero hasta ahí, dice Carlos Salcedo sobre Alemania - Noroeste

SELECCIÓN MEXICANA

Buenos, pero hasta ahí, dice Carlos Salcedo sobre Alemania

Asegura que los teutones no son tan superiores a México

Reforma

14/06/2018 | 10:11 AM

MOSCÚ._ Con la motivación de jugar su primer Mundial, pero también con la convicción de hacer un gran papel, Carlos Salcedo manifestó que no debe pensarse que Alemania es muy superior a ellos, sin embargo, eso dependerá de que México salga a hacer un partido perfecto el domingo.

“Para que no se mal interprete, que es lo que gusta aquí, no es agrandar (a Alemania) en el aspecto de, no sé cómo explicarte, sino que se habla tanto de ellos, los vemos muy superiores y creo que sólo hay tres jugadores capaces de poder hacer dos o tres goles en un juego Messi, Ronaldo y Neymar, tipos que te ganan un partido por un chispazo.

