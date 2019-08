Bullpen resiste ataque Yanqui y guía a Dodgers al triunfo

LOS ÁNGELES._ Kenley Jansen salió de un atolladero con las bases llenas durante un noveno inning tan extraño que dejó confundidos a ambos mánagers, y los Dodgers de Los Ángeles resistieron la presión para superar el sábado 2-1 a los Yanquis de Nueva York.

En momentos en que muchos de los 53 mil 803 espectadores en el Dodger Stadium se habían puesto de pie, Jansen ponchó a Mike Tauchman y al emergente dominicano Gary Sánchez para poner fin a un duelo entre los equipos con las mejores fojas en las Grandes Ligas.

Pero fue la jugada que se presentó justo antes de que las bases se llenaran la que dejó estupefactos a todos en el parque.

Había corredores en primera y segunda con un out, cuando el colombiano Gio Urshela pegó un rodado al antesalista Justin Turner, quien buscó comenzar una doble matanza que sentenciara el final del encuentro. El intermedista Max Muncy capturó el tiro corto de Turner, pero fue embestido por Brett Gardner, quien se deslizó y fue aparentemente un out forzado.

El venezolano Gleyber Torres, quien al comienzo de la jugada estaba instalado en la segunda almohadilla, dio vuelta por tercera y se dirigió a home, mientras Muncy permanecía en el terreno. En vez de anotar la carrera del empate, Torres frenó su avance, obligado por los ampáyeres, debido a que se había solicitado una pausa.

Brett Gardner made a hard slide into second base, and Max Muncy went down. Then, Gleyber Torres round third to score. A whole lot of confusion, as the play is under review. Based on replay angles, it appears Gardner was safe on a legal slide. #Yankees pic.twitter.com/Lpn4j9Juee