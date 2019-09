Burocracia dorada del Consejo Turístico ganaba 10 mil dólares al mes, y gastaba a manos llenas

En el último año de Peña Nieto el Congreso de la Unión aprobó $583 millones 153 mil 996 de presupuesto para el CPTM, pero se gastó $5 mil 612 millones 493 mil 900, un 801.8% más

26/09/2019 | 08:59 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– En el último año del sexenio de Enrique Peña Nieto, el Congreso de la Unión aprobó 583 millones 153 mil 996 pesos de presupuesto para el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) dirigido por Héctor López Santana, pero se gastó 5 mil 612 millones 493 mil 900 pesos, un 801.8 por ciento más, de acuerdo con la Cuenta Pública 2018.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), aseguró esta semana que presentará una denuncia porque se identificaron desvíos de 3 mil millones de pesos de este CPTM, eliminado en abril, a cuentas propias o de empresas en Estados Unidos.

“Hay un claro acto de corrupción y presentaremos las denuncias a la brevedad”, aseguró luego de una conferencia con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Por las 21 oficinas que el CPTM tenía repartidas en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, Europa y Asia, se erogaban 63 millones de dólares, de acuerdo con la Diputada Abelina López Rodríguez, quien encabezó en el Congreso su sustitución por el Consejo de Diplomacia Turística, instalado por la Secretaría de Turismo y Relaciones Exteriores en julio de este año para la promoción e imagen del país a nivel internacional mediante las 80 embajadas y 67 consulados.

La secretaria de la Comisión de Turismo argumentó que este cambio fue para evitar “duplicidad de funciones”, “gastos innecesarios” y terminar con la “burocracia dorada” beneficiada con la operación de este órgano.

“Se les acabó su minita de oro”, afirmó la legisladora de Morena.

Frente al parque MacArthur, en la calle West 6th, despachaba en el cuarto piso del Consulado de México en Los Ángeles, California, el entonces director de oficina del CPTM, Jorge Gamboa Patrón, quien ganaba 7 mil 723 dólares al mes más prestaciones, muestra el Portal de Transparencia.

La erogación en servicios personales de este programa durante 2018 fue un 15.6 por ciento mayor al aprobado, expone la Cuenta Pública 2018, principalmente por el pago de las nóminas de las oficinas de representación del CPTM en el exterior, toda vez que se formulan en divisas como dólares y euros, y como consecuencia del mercado cambiario fueron de gran impacto.

Otro factor fue la desincorporación de esta entidad que requirió la liquidación de personal en un primer paquete de alrededor de 44 empleados al 31 de diciembre de 2018.

Alfonso Sumano Lazcano, ex titular de la Coordinación Ejecutiva de Evaluación y Seguimiento de las Oficinas de Representación, un alto edificio con sede en la avenida Madison en el barrio de Manhattan, Nueva York, ganaba 9 mil 654 dólares mensuales más prestaciones.

En febrero, dos meses antes de la eliminación del CPTM, dijo al Travel Weekly que podía mejorarse la comunicación sobre dónde se invertía el dinero, pero eso no implicaba eliminarlo porque podían implementar la transparencia y “si ellos apagan la promoción turística, no habrá dinero para el Tren Maya”, el proyecto en infraestructura más importante del sexenio al que se planean destinar los recursos del Derecho de No Residente (DNR) antes canalizados al Consejo cancelado.

El Consejo de Promoción Turística de México tenía la obligación de generar estrategias basadas en campañas de publicidad, mercadeo directo y digital, relaciones públicas, promoción de venta en línea, participación en ferias internacionales y presencia de la marca “México” en convenciones y eventos, para posicionar al país como un destino turístico de clase mundial.

Para el presupuesto de 2019, creado entre el Gobierno federal pasado y el actual, se le designaron 555 millones 345 mil 327 pesos, un 4.7 por ciento menos que lo aprobado para 2018. Luego de su eliminación en abril, desapareció en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para 2020.

Durante el Tianguis Turístico 2019, en el marco de la eliminación del CPTM, el presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, reveló que durante el primer trimestre del año empresas de la industria reportaron pérdidas de 15 por ciento de utilidades, y el sector crecerá este 2019 solo un 1.6 por ciento frente al 3 por ciento promedio anual de los últimos años.

Sin embargo, en el primer semestre de este año la llegada de turistas internacionales fue de 26.2 millones, un incremento de 8 por ciento frente al mismo periodo del 2018 y el ingreso de divisas por concepto de viajeros internacionales fue de 15 mil 210 millones de dólares, un 12.4 por ciento más que en enero-julio del año pasado, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo.

“Tal vez le estábamos dando mayor peso específico de lo que en realidad era, tal vez no era tan necesario y la política de ahora de manejarlo vía diplomática a través de las embajadas pueda funcionar. Será cuestión de esperar unos meses”, dijo Omar Alberto Rodríguez López, especialista en el sector turístico.

“No dudo que pudieran darse cuestiones de corrupción, que fue el principal motivo por el cual se decidió cancelar. El Consejo nunca fue muy transparente. Se sabía que manejaba un presupuesto muy abultado, pero no sabíamos qué tanto impactaba; no tenía la cultura de la evaluación de las políticas públicas muy arraigada”, agregó. “Tenía un aparato burocrático muy extenso con oficinas en todo el mundo en zonas de primer nivel que no eran económicas y pagaba muchos servicios”.

En Materiales y Suministros, derivado de gastos en operación, se registró en 2018 un presupuesto pagado mayor en 250.5 por ciento, con relación a la asignación original, ya que se destinaron mayores recursos para la adquisición de información estadística internacional; estudios de mercado, suscripciones a revistas y sitios de Internet especializados en cuantificar los flujos turísticos internacionales, sus tendencias y movimientos como base para las campañas publicitarias. El presupuesto pagado en Servicios Generales fue mayor en 1,223.2 por ciento respecto al presupuesto original.

Entre 2013 y 2018, la Dirección de Recursos Materiales del CPTM gastó más de 148 millones de pesos en, por ejemplo, impresión de tarjetas de presentación, instalación de alfombra, espacios de estacionamiento para empleados, seguro de gastos médicos, vales de gasolinas, mantenimiento del elevador, servicio de valet parking, y marcos de madera para la fotografía oficial del Presidente, de acuerdo con el Portal de Transparencia.

“En la alta burocracia del gobierno mexicano podemos encontrar gastos superfluos y el Consejo de Promoción Turística no estaba exento de ciertos excesos”, dijo el especialista en turismo, Omar Rodríguez.

Para continuar con la promoción de México en el extranjero, la Secretaría de Turismo y Relaciones Exteriores instalaron en julio el Consejo de Diplomacia Turístico, conformado por el personal adscrito a las representaciones de México en el exterior, 28 empresarios del sector turístico y expertos comprometidos con la industria turística nacional.

“Van haber ahorros importantes y no se va a perder la promoción turística”, previó Rodríguez.

El turismo está entre el top de sectores que aportan más a la economía mexicana, el 8.7 por ciento del PIB nacional, y genera 10 millones de empleos directos e indirectos.