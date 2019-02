Busca AMLO diferenciar su estrategia de la de Calderón y Peña Nieto: Santamaría

No quiere decir que se deje de lado lucha contra el narcotráfico

Belizario Reyes

Las declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de que oficialmente en México ya no hay guerra contra el narcotráfico, buscan diferenciarse de la estrategia que inició Felipe Calderón y que continuó Enrique Peña Nieto, pero eso no quiere decir que se deje de lado la lucha contra el narco, dijo Arturo Santamaría Gómez.

"Yo creo que la expresión tiene que ver con el buscar diferenciarse con la estrategia que se inició con Felipe Calderón y que continuó Peña Nieto, es obvio, no quiere decir que se va a dejar de combatir el narcotráfico sino que por principio se deja de lado esa famosa frase de la 'guerra contra el narcotráfico', que se deje de lado por infructuosa y porque fue justa y ámpliamente criticada por todo mundo", añadió Santamaría Gómez, catedrático, politólogo y columnista de este diario.

"Y dos, porque la estrategia es distinta, pero yo no lo puedo entender de que se va a dejar de combatir al narcotráfico, eso es imposible, sería absurdo, además el crimen organizado está muy diversificado, o sea, los narcotraficantes ya no tan sólo se dedican al tráfico de drogas sino al tráfico de personas, al robo de combustibles, al tráfico de órganos, etcétera".

Recalcó que si no todos sí la mayoría de los cárteles están diversificados, y el combate al secuestro también es de alguna manera el combate al crimen organizado, incluyendo al narcotráfico.

La lucha contra el narcotráfico continuará por supuesto, subrayó Santamaría Gómez.

"Cuando él dice yo voy a combatir secuestros, robos, muchos, la mayoría de ellos están relacionados con el crimen organizado, ...que en realidad es mucho más importante combatir por abajo que tratar de agarrar a más capos como ya se vio, cuántos capos han agarrado desde los 70, desde 'El Cochiloco' digamos o los han eliminado y no ha pasado nada", recalcó el entrevistado.

"Como dijo 'El Mayo Zambada' si a mí me detienen o me matan continúa ésto porque el problema está muy enraizado, muy por abajo y no es un problema de líderes, por cada capo que agarren va haber 100 que quieran ocupar ese lugar".

"LE HA ECHADO LA BOLITA A LA SOCIEDAD EN CASO DE ROMERO DESCHAMPS"

En el caso de si se procede legalmente o no contra el ex Senador de la República y líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, Carlos Romero Deschamps, el Presidente de la República le ha echado la bolita a la sociedad, manifestó el politólogo y columnista de este diario, Arturo Santamaría Gómez.

"Le ha echado la bolita a la sociedad al decir: pongan las denuncias, pongan las denuncias y procedemos, para que no se vea como tradicionalmente, de hecho como una revancha política, como la búsqueda de un personaje que cause escándalo", añadió Santamaría Gómez ayer en entrevista.

"Se busca más bien diciendo a la sociedad o pones denuncias para tener bases jurídicas y entonces proceder, yo creo que es la intención".

El pasado miércoles se dio a conocer públicamente que ya existe una denuncia contra el dirigente del sindicato petrolero, Romero Deschamps, por el delito de robo de hidrocarburos, ante la Fiscalía General de la República.

"Si la sociedad no insiste muchas cosas no las va hacer él (López Obrador) por cálculo político, entonces muchas tienen un cálculo político de largo plazo, por ejemplo el no buscar castigar a los altos funcionarios de Peña Nieto, es un cálculo político porque implicaría enfrentamiento con el PRI (Partido Revolucionario Institucional), entonces si la sociedad no presiona y bien muchas cosas no se van a hacer por más voluntad que diga él que tiene".

Reiteró que si la sociedad presiona como lo está haciendo el actual Presidente de la República sí procedería contra Romero Deschamps, pero si no presiona no lo va hacer.

Descartó que AMLO vaya a proceder legalmente contra Peña Nieto.

DICE SANTAMARÍA QUE SUPUESTA LLAMADA DE SALINAS A ABURTO CONFIRMARÍA MUCHO DE LO QUE SE SOSPECHÓ.

Si es que fue real la llamada que supuestamente hizo el en ese entonces Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, a Mario Aburto Martínez, para que culpara a un partido político del asesinato del candidato presidencial priista Luis Donaldo Colosio, conformaría mucho de lo que ya se sospechó, expresó Arturo Santamaría Gómez.

"Pues confirmaría mucho de lo que se sospechó, está muy turbio el asunto y que probablemente fue un asesinato de Estado encabezado por él mismo (por Carlos Salinas), eso se especuló mucho, hasta el películas, y parece que se está confirmando", añadió Santamaría Gómez.

El catedrático, politólogo y columnista de este diario agregó que de este crimen que ocurrió el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, Baja California, van a salir muchas cosas más ahora que salgan los archivos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Aburto Martínez se encuentra detenido en un penal de máxima seguridad acusado de ser el autor material y único del crimen en contra del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.